Prehra, ktorá bolí. Milánske tímy nezvládli trojkráľové kolo

Milan Škriniar zápas nedohral.

7. jan 2021 o 12:00 TASR

MILÁNO. Trojkráľové 16. kolo výrazne zamotalo boj o futbalový trón v talianskej Serii A.

Líder súťaže AC Miláno podľahol doma v šlágri obhajcovi titulu Juventusu Turín 1:3 a prehral aj druhý milánsky tím, Inter nestačil na domácu Sampdoriu Janov (1:2).

Článok pokračuje pod video reklamou

Pioli: Táto prehra bolí

Hráči AC tak ukončili sériu bez prehry, ktorá trvala 27 zápasov a započali ju ešte v marci minulého roka. Stále však vedú Serie A o bod pred Interom. Juventus má na štvrtej priečke manko sedem bodov a o zápas menej.

"Táto prehra bolí. Vedeli sme, že ak je v súťaži nejaký súper, proti ktorému by nám neúspech mohol ublížiť, tak je to práve Juventus, ktorý získal deväť titulov v sérii," pozvdychol si na pozápasovej tlačovej konferencii tréner AC Stefano Pioli.

Súvisiaci článok Juventus zdolal vedúce AC Miláno a znížil stratu, Ronalda zatienili mladíci Čítajte

Kouč, ktorý sa snaží vybojovať pre klub prvé scudetto od roku 2011, sa však na stredajšej prehre pokúsil hľadať aj pozitíva.

"Porozumieť tomu, ako sa cítime po prehre, nám pomôže rásť. Dnes sme dokázali, že sme silný tím. Som presvedčený, že by sme mali byť ambiciózni. Dnešný večer by nám mal dať istotu, že dokážeme bojovať až do konca, pretože máme to, čo je potrebné," citovala ho agentúra AFP.

Pioli sa tesne pred zápasom dozvedel, že mu budú chýbať Ante Rebič a Rade Krunič, ktorí mali pozitívny test na koronavírus. Pre zranenia neboli k dispozícii Zlatan Ibrahimovič, Ismael Bennacer či Sandro Tonali.

"Mnoho tímov by sa iba ťažko vyrovnávalo s faktom, že im chýba toľko hráčov. Lenže aj keď sme museli niektoré veci zmeniť, dokázali sme si zachovať našu identitu. Až do druhého gólu Juventusu sme videli vyrovnaný zápas. Až to bol okamih, ktorý všetko zmenil," poznamenal Pioli pre Sky Sport Italia.

https://www.digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_test_2.html?vimeo_video_id=497775507

Pirlo: Ešte sa ukáže, kde sme

Hrdinom duelu sa stal Federico Chiesa. Dvadsaťdvaročný syn bývalého talianskeho reprezentanta Enrica Chiesu otvoril skóre v 18. minúte a v 62. minúte definitívne prevážil misky váh na stranu Juventusu.

"Toto bol pre nás kľúčový duel. Tím ukázal svojho ducha. Chcel ísť od úvodu do vedenia a zvíťaziť," spokojne konštatoval tréner Juventusu Andrea Pirlo.

Turínčanom chýbali Alex Sandro, Juan Cuadrado či Alvaro Morata, no obhajca titulu ukázal, že má široký káder. O poisťujúci tretí gól sa postarali striedajúci hráči, keď Dejan Kuluševski v 76. minúte prihral v šestnástke Westonovi McKenniemu.

"Je dôležité, že tento tím ukázal, že chce mať veci pod kontrolou. Hlavne ak to bolo na trávniku lídra ligy. Nezaujímali sme sa o výsledky mužstiev, ktoré sú v tabuľke pred nami. Sústredili sme sa na náš vlastný program. Až o pár mesiacov sa ukáže, kde sme," vyhlásil Pirlo.

https://www.digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_test_2.html?vimeo_video_id=497685831

Inter ukončil sériu výhier

Inter ukončil víťaznú šnúru, ktorá trvala osem zápasov, v janovskom daždi.

Alexis Sanchez nedokázal v úvode duelu otvoriť skóre z pokutového kopu a Milánčanov potom rozosmutnili ešte do prestávky dvaja ich bývalí hráči Antonio Candreva a Keita Balde. Po zmene strán iba znížil Stefan de Vrij.

Slovenský reprezentant Milan Škriniar odohral za Inter 78 minút.

"Je mi to ľúto. Myslím si, že sme si v dnešnom zápase zaslúžili získať viac. Šťastena nebola na našej strane," smutne skonštatoval tréner Interu Antonio Conte.