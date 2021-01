Svitko sa držal s novým lídrom, vo výsledkoch sa posunul

V 5. etape obsadil Slovák 11. priečku

7. jan 2021 o 12:45 (aktualizované 7. jan 2021 o 13:15) Miloslav Šebela

Motocykle - 5. etapa (Rijád - Al Qaisumah, 662 km):

1. Kevin Benavides Španielsko Honda 5:09:50 hod 2. Jose Ignacio Cornejo Florimo Čile Honda + 1:00 min 3. Toby Price Austrália Red Bull + 1:20 min 11. Štefan Svitko Slovensko Slovnaft Rally Team + 13:39 min

AL QAISUMAH, BRATISLAVA. „Bude to dlhý a náročný deň,“ avizoval riaditeľ pretekov David Castera, čo bude čakať pretekárov v 5. etape s meraným úsekom dlhým 456 kilometrov.

Hneď v úvode zablúdilo veľa favoritov. Chybám v navigácii sa nevyhol vlaňajší víťaz Ricky Brabec či dvojnásobný šampión Dakaru Toby Price.

Medzi automobilmi stratil trojnásobný víťaz Dakaru Nasse Al-Attiyah a ďalší. V druhej polovici dňa niektorí dokázali niektorí aspoň čiastočne stratu zmazať.

Svitko sa držal s novým lídrom

Navigácia na tohtoročnej rely robí problémy aj skúseným jazdcom.

Štefan Svitko jazdil v piatej etape stabilne. Výrazným chybám sa vyhol. Mierne strácal, ale držal sa okolo 11. priečky. V závere etapy jazdil spoločne s Kevinom Benavidesom, ktorý si vybojoval víťazstvo a je novým lídrom medzi motorkármi.

Svitko obsadil 11. priečku so stratou vyše 13 minút. Celkovo je na 12. priečke a stráca 21 minút na Benavidesa. Jeho strata na najlepšiu desiatku je šesť a pol minúty.

Obhajca je z výsledkov frustrovaný

Vlaňajší víťaz Ricky Brabec si posťažoval, že výsledky nemá pod kontrolou.

„Je to ako jojo efekt. Som z toho frustrovaný,“ vravel Američan pre motorsport.com.

„Musíme prísť na to, ako sa dostať do najlepšej desiatky. Je náročné nájsť správnu rýchlosť. Keď útočíte zo zadu, idete naplno, aby ste veľa nestratili ale neprišli sme na to, ako na druhý deň túto priečku udržať a neprepadnúť sa,“ hovoril Brabec.

„Terén, poradie, roadbook, všetko je pre nás ako na húsenkovej dráhe.“

Po piatich etapách je Brabec v celkovom poradí za Svitkom na 14. mieste.

Ďalší dvaja slovenskí pretekári v kategórii motocyklov Peter Benko a Erik Vlčák ešte neprišli do cieľa 5. etapy.

V piatok je na programe 6. etapa z Burajdahu do Ha'il, na pretekárov čaká celkovo 655 km, z toho 485 meraných.