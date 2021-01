Ružomberok zrejme príde o najväčšiu oporu, Haspra ďalšie odchody vylučuje

Fortunaligista začal zimnú prípravu.

7. jan 2021 o 14:45 SME.sk, TASR

RUŽOMBEROK. Vo štvrtok odštartovali futbalisti MFK Ružomberok prípravu na jarnú časť Fortuna ligy 2020/2021. Zverenci trénera Jána Haspru sa budú pripravovať v domácich podmienkach.

Káder Ružomberka zostal po jeseni takmer nezmenený, prvé dva týždne sa tím zameria na obnovenie a rozvoj kondičných schopností.

V príprave väčšinou proti druholigistom

"Umelá tráva, okolité terény a naša regeneračná linka, to je všetko, čo počas zimy čisto v domácich podmienkach budeme využívať," predstavil zimnú pauzu tréner Ján Haspra.

Po úvodných dvoch týždňoch sa začnú viac zameriavať na hernú stránku.

"Po prvých dvoch týždňoch, keď chlapcov čakajú i dlhšie behy, sa už chceme prioritne venovať herným veciam. Tie však nevymiznú z tréningov ani na začiatku. Prípravné obdobie je veľmi krátke a ani sa nenazdáme a je tu súťaž," uviedol.

Liptáci si naplánovali päť zápasových previerok, pričom na úvod 16. januára privíta doma druholigový Tatran Liptovský Mikuláš. Neskôr ich preveria aj ďalší druholigisti Banská Bystrica, Bardejov či Košice.

Brankárska opora na odchode

V kolónke odchodov zatiaľ figuruje len jedno meno. Mladý krídelník Matúš Kmeť spojil svoju ďalšiu kariéru s AS Trenčín.

"Je to veľká strata, Matúšov odchod ma dosť mrzí, no už sa to nedá zmeniť," poznamenal Haspra.

V kuloároch sa však už objavili informácie o odchode možno najväčšej opory tímu. Dlhoročná brankárska jednotka Matúš Macík má prestúpiť do českej Sigmy Olomouc.

Jednotkou Sigmy bol na jeseň bývalý brankár Žiliny Aleš Mandous, v klube pôsobí aj odchovanec Ružomberka Lukáš Greššák.

"Netajím, započul som niečo, že by mal ešte odísť brankár Matúš Macík, ale zatiaľ nič nie je jasné. No ďalšie pohyby smerom von by už nemali nastať," reagoval Haspra.

Mladé posily

"Čo sa týka nových hráčov, z Popradu prišiel Oliver Luterán a včera bolo dotiahnuté angažovanie mladého talentovaného, len 17-ročného Jakuba Luku zo Žiliny," dodal na margo posíl.

Luterán je odchovanec prešovského futbalu, naposledy hrával druhú najvyššiu súťaž za Poprad. Nadšenie zo zmeny futbalovej adresy neskrýval.

"Chcem sa poďakovať môjmu manažérovi i klubu, že došlo k tomuto kroku. Je to niečo fantastické, posúvam sa do Fortuna ligy s ambicióznym Ružomberkom.

Mal som aj iné ponuky, tie však nebudem spomínať. Toto ale bola najlepšia voľba. Najviac mi na ihrisku sedí stred poľa. Chcem tvrdo makať, aby som si vybojoval miesto v základnej zostave."

Pod Čebraťom majú jasno v tom, čo chcú na jar dosiahnuť:

"V prvom rade je našou úlohou dostať sa do hornej šestky. Škoda, sami sme si situáciu zdramatizovali v závere jesene. Čaká nás veľmi náročný boj. Keď mužstvo bude v prvej 'polke', potom sa dá získať aj pohárová miestenka i pobiť sa o tretiu priečku," uzavrel Haspra.