Chára si pochvaľuje nové začiatky, spoluhráčom rozprával aj historky

Trénoval najmä s americkým obrancom.

7. jan 2021 o 15:30 TASR

WASHINGTON. Zdena Cháru čaká pred novou sezónou NHL veľa práce. Skúsený slovenský hokejista si musí po odchode z Bostonu zvykať na nové prostredie, spoluhráčov i herný systém.

Po úvodných dvoch tréningoch v kempe Washingtonu Capitals však srší optimizmom a teší sa na svoju 23. sezónu v profilige.

Štyridsaťtriročný obranca začal trénovať v utorok s mladšími ročníkmi. V stredu sa už postavil na ľad s hlavným tímom a najčastejšie sa pripravoval s Nickom Jensenom, s ktorým by mohol vytvoriť tretiu obrannú dvojicu.

"Bolo to skvelý pocit, keď som si obliekol dres Capitals a mohol vstúpiť po karanténnych opatreniach konečne na ľad. Rád som sa stretol s chlapcami a teším sa, že môžem začať poctivo 'makať'," uviedol Chára pre web NHL.

Pripravoval sa aj na hoteli

Do hlavného mesta USA sa presťahoval po štrnástich rokoch v Bostone. S Washingtonom podpísal zmluvu na jednu sezónu v hodnote 795.000 dolárov.

Chára však nezaháľal ani počas spomenutej karantény.

"Samozrejme, chýbal mi ľad a spoluhráči. Ale aj v hoteli som pracoval na tom, aby som zostal vo forme. Za uplynulých dvanásť hodín som zvládol dva tréningy, takže sa cítim v pohode a som si istý, že to bude len a len lepšie."

Tréner Washingtonu Peter Laviolette avizoval, že slovenský obranca bude trénovať s Jensenom aj vo štvrtok, ale zatiaľ neprezradil, či z nich spraví stabilnú dvojicu aj v nadchádzajúcej sezóne.

"Už sme sformovali nejaké dvojičky a nechceme to stále meniť. Uvidíme, ako im to pôjde. Zanalyzujeme si to a uvidíme," uviedol skúsený tréner.

Spoluhráčov zaujímali historky

Spoluprácu so slovenským obrancom si pochvaľuje aj samotný Jensen.

"Je to veľká skúsenosť hrať s takým hráčom, ktorý je v lige celú večnosť a má za sebou mnoho významných zápasov. Na ľade si však na neho rýchlo zvyknete. Navyše, je veľmi komunikatívny, takže nie je problém," povedal Američan.

Chára zatiaľ nemal veľa príležitostí zoznámiť sa s novou partiou, ale so spoluprácou s mladými či skúsenejšími spoluhráčmi je spokojný.

"Príliš ich zatiaľ nepoznám, ale pracujú poctivo a majú veľkú motiváciu. Máme dobré tréningy a s radosťou som im odpovedal na otázky.

Zaujímali ich rôzne historky, aj to, aké to je hrať toľké roky v NHL. Bolo to príjemné, takto sa začínajú nové priateľstvá," dodal Chára.