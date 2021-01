Za Piroskom prišiel bývalý spoluhráč z Petržalky, na ceste aj kanonier z Česka

Senica nevylučuje ani ďalšie posily.

7. jan 2021 o 18:00 SME.sk, TASR

SENICA. Fortunaligový účastník FK Senica odštartoval vo štvrtok zimnú prípravu na jarnú časť sezóny s 25 hráčmi.

Po dvojdňových individuálnych fyzických testoch absolvovali futbalisti prvý spoločný tréning.

Článok pokračuje pod video reklamou

Piroska sa zimnej zaberačky neobáva

Súvisiaci článok Seničania začali prípravu rozdelení do skupín, na úvod absolvovali testy Čítajte

Príprava Seničanov bude prebiehať na úvod v domácich podmienkach.

"Je kratšia, čo je dobre, keďže hráči väčšinou neobľubujú zimnú prípravu. V prvej fáze sa budeme zameriavať viac na silu a kondíciu, po desiatich dňoch sa pustíme do herných vecí," povedal tréner Anton Šoltis.

Naplno zaberal aj druhý najlepší strelec Záhorákov a kapitán Juraj Piroska.

"Zimná príprava je teraz iná, ako to bolo napríklad pred desiatimi rokmi. Točí sa to viac okolo herných vecí v tréningu, nie je tak dlhá, ako to bývalo kedysi. Každý si ňou však musí prejsť, pretože pre nás je veľmi dôležitá."

Napriek veku 33 rokov sa skúsený útočník tvrdého tréningu nebojí.

"Strach nemám. Človek, ktorý je fyzický pripravený a silný, sa nemá čoho báť. Vedel som, čo môžem od seba a našej súťaže očakávať, keďže futbal sledujem neustále. Verím, že mužstvu v jari pomôžem ešte viac."

Prvou posilou Piroskov exspoluhráč

Na štvrtkovom tréningu mal 44-ročný tréner Šoltis k dispozícii 25 hráčov. Medzi nimi aj prvú zimnú posilu Borisa Turčáka, ktorý prišiel na Záhorie z druholigovej Petržalky. V nej predtým hrával spolu s Jurajom Piroskom.

"Výrazný rez kádrom sme spravili v lete, bolo tam veľké množstvo príchodov. Teraz sa to snažíme doladiť tak, aby mužstvo dostalo kvalitu tam, kde mu počas jesene chýbala.

Pracujeme na príchodoch ofenzívnych krídelných hráčov, podpísaný je už Boris Turčák, pracujeme na príchode Dávida Gubu z Karvinej, to by sa malo potvrdiť v najbližších hodinách," uviedol športový riaditeľ FK Senica Filip Holec.

Guba je odchovancom Tatrana Prešov, pôsobil v Žiline a Trenčíne, posledných päť rokov legionárčil. Prvé dve sezóny hral poľskú Ekstraklasu za Termalicu Bielsko-Biala, posledné tri roky strávil v Karvinej.

V ročníku 2018/2019 strelil osem gólov a patril medzi najlepších strelcov tímu a českej ligy. V ďalších dvoch sezónach mal viaceré zdravotné komplikácie.

Islanďan končí, legionárom sa nebránia

Súvisiaci článok Prišiel ako útočník, stal sa z neho stopér. Senica si poistila svoju oporu Čítajte

V mužstve nebude na jar pokračovať 26-ročný islandský obranca Noi Snaehólm Ólafsson, s ktorým sa klub dohodol na rozviazaní kontraktu. Ďalšie odchody z klubu by mal byť v podobe hosťovaní.

"Počítame s tým, že dôjde aj k hosťovaniam mladších hráčov. Zároveň pracujeme aj na hosťovaní pre Ardiana Berishu," dodal Holec.

Športový riaditeľ tiež prezradil, že na skúške je krídelník Aydin Yilmaz, ktorý je odchovancom tureckého Galatasarayu Istanbul. Okrem neho sú v hre aj príchody ďalších hráčov.

"Pracujeme aj na príchode krajného obrancu a zrejme možno očakávať aj príchod defenzívneho záložníka. Yilmaz bol počas minulého roka v Příbrami, no pre predpisy, koronu a vzťahy v Turecku nemohol hrávať. Uvidíme, aký prínos bude mať pre naše mužstvo."

Seničania evidujú záujem iných klubov predovšetkým o 20-ročného Edmunda Adda. Ghanský futbalista však v decembri podpísal nový dlhodobý kontrakt.

"To, či prípadne odíde, je otázka skôr výnimočnej ponuky," zdôraznil Holec.