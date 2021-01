Hamšík zatiaľ trénuje na Slovensku, využíva aj zasnežené kopce

V Číne ho čaká prísna karanténa

7. jan 2021 o 20:53 TASR

BRATISLAVA. Slovenský futbalový stredopoliar Marek Hamšík sa momentálne pripravuje na novú sezónu čínskej ligy v rodnej krajine.

Zatiaľ nevie, kedy sa opäť vráti do svojho klubu Ta-lien Pro FC.

Tridsaťtriročný Hamšík odohral posledné zápasy za klub ešte v septembri minulého roku. Následne sa presunul do Európy, kde pomohol slovenskej futbalovej reprezentácii k postupu na EURO.

"Po novembrových dueloch som si doprial trošku oddychu a potom som sa začal pod vedením môjho kondičného trénera Riša Kapustíka pripravovať na novú sezónu," uviedol v rozhovore pre svoju oficiálnu stránku.

"Striedam bicyklovanie, beh, posilňovanie, futbal na mojom ihrisku. V súčasnosti využívam aj zasnežené kopce," doplnil Hamšík.

Presun do Číny nebude jednoduchý

Návrat do klubu mu stále komplikuje pandémia koronavírusu. Hamšík, ako aj ďalší futbalisti, musí po príchode Číny absolvovať karanténu.

"Ľudia v Ta-liene riešia pracovné povolenia pre nás Európanov. Presun nebude jednoduchý, lebo hneď po prílete do Činy musíme ísť do karantény. Tam, kde prvýkrát vstúpime na čínsku pôdu.

Bolo by super, keby sme prileteli priamo do Ta-lienu. Ak by to bolo tak, dvojtýždňovú karanténu by sme mohli absolvovať v našom tréningovom centre a vzápätí by sme sa pripojili k tímu," skonštatoval.

Takýto rok ešte nemal

Zatiaľ nie je známy ani presný termín štartu novej sezóny. Pandémia výrazne poznačila aj tú uplynulú, ktorá sa začala až v strede roka.

"Taký rok som vo svojej kariére ešte nemal," priznal Hamšík.

Správy o rozširujúcom sa koronavíruse v Číne zachytil počas sústredenia v Španielsku, a tak tam muselo celé mužstvo niekoľko dní pobudnúť. Do Ta-lienu sa presunulo v polovici marca, pričom súťaž mala začať 22. februára.

"Nakoniec sa liga začala až v druhej polovici júla. Mužstvá boli rozdelené do dvoch skupín, tá naša bola v Ta-liene. Všetky mužstvá bývali v jednom hoteli. Boli sme v bubline, chodili sme von iba na tréningy a zápasy," uviedol.

Jeden zo strojcov postupu

Jeho klub nakoniec bojoval len o záchranu v súťaži, no chuť si napravil v národnom tíme, s ktorým vybojoval postup na EURO.

"V klube sme mali vyššie ambície. V základnej časti sme striedali horšie zápasy s lepšími. Veľa duelov sme stratili v záverečných minútach.

Keby sa stretnutia hrali do 80. minúty, tak by sme mali na konte oveľa viac bodov ... Som rád, že sme boli úspešní hneď v prvom dvojzápase o 9 - 16. miesto a zachránili sme sa, " povedal rodák z Banskej Bystrice.

V závere roka bola Hamšík dôležitou súčasťou slovenskej reprezentácie, ktorá po výhrach nad Írskom (0:0, 4:2 na pokutové kopy) a Severným Írskom (2:1 po predĺžení) postúpila na kontinentálny šampionát.

Cítil som, že v novembrových dueloch mi chýbala zápasová prax, no dal som do toho maximum, aby som bol užitočný pre tím. Som veľmi šťastný, že sme vyhrali v Severnom Írsku a postúpili sme na EURO. Je to veľký úspech našej krajiny. Samozrejme, mrzí ma vypadnutie z B-divízie Ligy národov," dodal.