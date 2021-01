Najslabšia Barcelona? Žiari tínedžer, ktorému chýbajú svaly

Osemnásťročný Pedri je najviac vyťažený.

8. jan 2021 o 10:05 Pavol Spál

BRATISLAVA. Keď v októbri debutoval v Lige majstrov, prišiel na štadión s igelitkou zo supermarketu.

Jeho detská tvár potvrdzovala, že má iba sedemnásť. Ihneď však dal gól a herne zaujal.

Pedro González López prezývaný Pedri má byť jednou z hlavných častí novej Barcelony. Aká je? Alebo skôr aká bude?

„Je to najhoršia Barcelona za posledných 25 rokov,“ písal koncom novembra denník Marca.

Katalánsky gigant sa v tom čase prepadol v rámci domácej súťaže až na šieste miesto.

Od 17. októbra do 5. decembra vyhrala Barcelona v La Lige iba dva zo siedmich zápasov, naopak až štyri prehrala.

Rozumie si s Messim

Na ihriskách súperov patril veľkoklub medzi najslabších. A v hlbokom útlme bol aj kapitán Lionel Messi, ktorý strieľal góly takmer výlučne iba z penált.

Na prelome roka však predsa len prišlo zlepšenie. A na jednu z hlavných postáv sa vyšvihol hráč, od ktorého sa to príliš nečakalo. Pedri.

Koncom novembra pritom oslávil iba osemnásť a s najvyššou súťažou sa stále len zoznamuje.

V posledných šiestich zápasoch nastúpil tínedžer vždy v základnej zostave a jeho tím ani raz neprehral.

Pedri si začal dobre rozumieť najmä s Messim. Barcelona v poslednom zápase domácej súťaže vyhrala na pôde Athleticu Bilbao 3:2.

Pedri dal prvý gól, na druhý prihral Messimu otočený chrbtom. Bola to brilantná akcia.

Odohral najviac zápasov

„Nie je jednoduché na to zabudnúť, keď hráte s Messim po boku, ale v mojom prípade to funguje,“ naznačil Pedri pre španielsky športový denník AS.

“ Pedri môže hrať na všetkých pozíciách, je inteligentný. Má pred sebou veľkú budúcnosť. „ Ronald Koeman, tréner FC Barcelona

Pred sezónou prišiel z druholigového Las Palmas za päť miliónov eur. Dnes je jeho cena desaťnásobne vyššia. Minimálne.

„Nemohol som uveriť tomu, čo sa stalo. Hrať v takomto tíme nie je jednoduché, ale keď vybieham na trávnik, predstavujem si, že hrám doma s bratom,“ dodal mladík.

V tejto sezóne odohral za Barcelonu 22 zápasov, čo je spolu s Clémentom Lengletom a Frenkiem de Jongom najviac z hráčov Barcelony.

Nemá dostatok svalov

„Pedri môže hrať na všetkých pozíciách, je inteligentný. Má pred sebou veľkú budúcnosť,“ hodnotil pre Marcu tréner Barcelony Ronald Koeman.

Dres na ňom lieta, ako keby si ho požičal od staršieho brata. Pedri je subtílny, možno až príliš.

Pri výške 177 centimetrov váži iba šesťdesiat kilogramov. Niektorí mu vyčítali, že ešte nemá dostatok svalov na to, aby hral na najvyššej úrovni.

Na ihrisku však číta hru ako starý mazák. Barcelona si od neho veľa sľubuje.

„Je lepšie používať hlavu a rozhodovať sa o sekundu skôr ako súper, predvídať jeho kroky. Ak by som si mal vybrať, uprednostnil by som mozog, nie svaly,“ reagoval Pedri v rozhovore pre sport.es.

Trendom sú svalovci

Pri pohľade na jeho postavu popiera trend, ktorý naznačujú hviezdy súčasného futbalu.

Robert Lewandowski a Cristiano Ronaldo majú postavu ako fitnesáci. A trebárs krídelník Adama Traoré z Wolverhamptonu pôsobí ako kulturista.

„O dva roky nebude hrať v prvej lige hráč, ktorý nie je silný. Už neuvidíte chudých hráčov s dobrou technikou,“ myslí si fitnes tréner Javier Vidal, ktorý pôsobí v Getafe.

Pedri to zatiaľ popiera. Pred rokom debutoval v reprezentácii Španielska do 19 rokov a v septembri uplynulého roka aj v tíme do 21 rokov.

Prvý tím Španielska už v marci čakajú tri zápasy kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2022. A je reálne, že Pedri bude mať ďalšiu premiéru.