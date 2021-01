Vlhovú čakajú preteky, v ktorých nemá taký stres. Môže zvíťaziť?

Väčšie šance má v super-G.

8. jan 2021 o 14:05 Juraj Berzedi

BRATISLAVA, ST. ANTON. Sú to preteky, v ktorých nemá taký veľký stres. Minimálne časový.

V slalome a obrovskom slalome jazdí slovenská lyžiarka Petra Vlhová dve kolá, pred ktorými musí absolvovať prehliadky trate i rozjazdenie.

Medzi jazdami má aj trojhodinovú pauzu. Je to väčší nápor na psychiku. Kým v zjazde a super-G sa sústredí len na jednu jazdu, ktorá o všetkom rozhodne.

„Pri rýchlostných disciplínach je to väčšia pohoda,“ priznala Vlhová.

Cez víkend ju v rakúskom St. Antone čakajú dvoje preteky. V sobotu o 11.45 zjazd a v nedeľu o 11.30 super-G (obe vysiela RTVS).

Záhreb jej psychicky pomôže

Do nového roka vstúpila slalomovým víťazstvom v Záhrebe. Hoci sa pred pretekmi necítila ideálne, na trati ukázala veľkú bojovnosť.

„Hádam jej to trochu povolí uzdu psychiky a teraz pôjde uvoľnenejšie, bez výraznej ťarchy,“ naznačil Matej Gemza, ktorý je asistentom Vlhovej hlavného trénera Livia Magoniho.

Slovenská lyžiarka má momentálne brutálny program. Za 23 dní ju čaká desať pretekov. Pričom pravidelne bude striedať rýchlostné a technické disciplíny, čo nebude jednoduché.

V utorok a stredu trénovala v talianskom Vipitene slalom a obrovský slalom. Štvrtok a piatok už zase v St. Antone mala merané tréningy zjazdu.

A ukázala v nich, že sa na dlhých lyžiach zlepšuje. Vo štvrtok skončila šestnásta a na najrýchlejšie pretekárky stratila len 1,25 stotín sekundy.

Navyše mala rovnaký čas ako Ester Ledecká, ktorá je špecialistkou na rýchlostné disciplíny a dokonca zvíťazila naposledy v super-G francúzskom Val d'Isére.

V piatok skončila 19. so stratou 1,14 s sekúnd na najrýchlejšiu Ledeckú.

Väčšie šance má v super-G

Vlhová v ňom skončila šiesta. Ešte predtým bola v rovnakom stredisku v zjazdoch na 26. a 33. mieste. Slovenka sa po nich sťažovala, že síce nespravila vážnu chybu, ale bola pomalá.

“ V St. Antone je veľmi strmá zjazdovka. Závisí od toho, ako to organizátori postavia. Keď to bude technické a zatočené, mohlo by to Petre vyhovovať. „ Matej Gemza, tréner Petry Vlhovej

„Je to len o najazdených kilometroch. Ak ich Petra bude mať, začne víťaziť aj v zjazdoch,“ opakoval lyžiarsky tréner Timotej Zuzula pre RTVS.

Sú špecifické v tom, že si v nich pretekár musí zvyknúť na dlhšie lyže aj vyše stokilometrovú rýchlosť. Zjazdy si potrebuje tiež natrénovať.

Aj preto je pravdepodobné, že šancu na lepší výsledok má v super-G, ktoré v porovnaní so zjazdom nie je také rýchle a je viac zatočenejšie.

Navyše v ňom vo Svetovom pohári bola už štyrikrát v elitnej desiatke. Najlepšie skončila štvrtá v La Thuile. A má predpoklady, aby sa dostala na pódium a možno aj zvíťazila.

„V St. Antone je veľmi strmá zjazdovka. Závisí od toho, ako organizátori postavia trať. Keď bude technická a zakrútená, mohla by to Petre vyhovovať,“ približuje Gemza.

Vie, že bojuje o veľký glóbus

Slovenka je líderka celkového poradia Svetového pohára. Na konte má 615 bodov a pred druhou Švajčiarkou Michelle Gisinovou vedie o 128 bodov. Pred treťou Mikaelou Shifinovou má náskok 230 bodov.

Americká pretekárka však v rýchlostných pretekoch v St. Antone súťažiť nebude. Aktuálne sa totiž sústredí len na technické disciplíny.

V rakúskom stredisku budú patriť k favoritkám Talianka Sofia Goggiová, Švajčiarky Corinne Sutterová a Lara Guttová či Rakúšanky Tamara Tipplerová a Nina Ortliebová.

Sú to však lyžiarky, ktoré by nemali zasiahnuť do boja o veľký glóbus. Tam sú Vlhovej najväčšími súperkami Gisinová, Shiffrinová či Federica Brignoneová s Martou Bassinovou.

„Keď ste vpredu a máte možnosť získať veľký glóbus, nie je jednoduché to v sebe udržať, nehovoriť o tom, či na to nemyslieť. Pôsobí to na psychiku každého športovca i celého tímu,“ dodal Gemza.