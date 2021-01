Rábek sa cez sviatky nabehal. Posilňovňu mal sám pre seba

Prešovčania trénujú v oklieštenej zostave.

8. jan 2021 o 12:59 SITA

BRATISLAVA. Iba polovicu zo 16-členného kádra mal na úvodnom tréningu v roku 2021 k dispozícii tréner hádzanárov Tatrana Prešov Slavko Goluža.

Hráči sa na prvej spoločnej príprave stretli po osemnástich dňoch voľna.

Predchádzajúci kalendárny rok ukončili predčasne už 19. decembra po zrušení zápasov s Hlohovcom v domácej extralige a Sportingom Lisabon v Európskej lige.

V Chorvátsku nechcel nič riskovať

Nekompletný káder v úvode roka berie tréner Goluža ako realitu.

"Verím, že do konca týždňa budeme kompletní. Veľa sa v úvode budeme venovať posilňovaniu a behu. Vonku je zima, behávať budeme v hale. Trénovať budeme zatiaľ individuálne a keď budeme kompletní, začneme s normálnym tréningom," skonštatoval chorvátsky tréner na klubovom webe Tatrana Prešov.

Špeciálne testovania po návrate zo sviatkov pre hráčov neprichystal.

"Pozrieme sa na hmotnosť hráčov, ale to monitorujeme každý mesiac. Špeciálne testy robiť nebudeme. Každý mal pripravený individuálny program a každý trochu trénoval," uviedol tréner, ktorý prežil vianočné sviatky aj príchod Nového roka doma v Záhrebe.

"Nebol som v karanténe, ale nechcel som nič riskovať, a tak som bol prakticky stále doma s rodinou. Novoročné želanie je jediné a rovnaké, ktoré som vyslovil aj pred začiatkom sezóny, želám si, aby sme boli zdraví. Potom môžeme kvalitne trénovať a odohrať dobré zápasy vo zvyšku sezóny," dodal Goluža na stránke tatranpresov.sk.

Čaká ich ťažká príprava

Kapitán tímu Oliver Rábek bol jedným z osmičky hráčov, ktorý sa s tímom pripravuje od prvého tréningu.

Vianočné sviatky prežil v Prešove, následne sa presunul do Nových Zámkov a pobudol tam do 4. januára.

Aj on medzitým plnil predpísaný individuálny plán.

"Fyzicky sa cítim dobre. Chodieval som behať a tiež do posilňovne, keďže som od trénera mal kľúče od haly. K dispozícii som mal pre seba celú posilňovňu. Odbehol som si to z domu do haly, nejakých 30 - 40 minút, cvičil v posilňovni a odbehol som to naspäť. Čiže dokopy som mal asi hodinu a pol tréningu. Takto som to robil prakticky každý deň, za celé sviatky som to absolvoval možno 12-krát," zhodnotil Rábek.

Verí, že sa spoločne na tréningu stretne čo najskôr aj s ostatnými spoluhráčmi, ktorí sa zatiaľ z rôznych dôvodov zapojiť nemohli.

"Čaká nás ťažká príprava, z ktorej žijeme ďalšieho pol roka. Hneď na to nás čaká ťažký február, ale aj celé ďalšie tri mesiace. Verím, že všetko pôjde podľa plánu a nič sa opäť nebude vzhľadom na koronavírus rušiť," zaželal si kapitán Tatrana Prešov.