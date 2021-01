Najlepší výsledok sezóny. Ale bežecky stále nestíham, vraví Fialková

Ivona Fialková vybojovala skončila v Top 30.

8. jan 2021 o 13:12 Miloslav Šebela

OBERHOF, BRATISLAVA. V prvých štyroch kolách Svetového pohára nezískali Slováci ani jeden bod, čo je negatívny rekord. Najmä v prípade žien v minulosti platilo, že patrili do širšej svetovej špičky.

Pred dvomi rokmi dokonca v celkovom poradí SP bojovali v top10 dve Slovenky. Tento rok mali dlho problém umiestniť sa aspoň na 40. priečke.

Článok pokračuje pod video reklamou

Negatívnu sériu ukončila až v rýchlostných pretekoch Ivona Fialková. V tejto sezóne sa zo všetkých Sloveniek ukazovala najlepšie.

Nebyť chýb v streľbe, bodovala by už skôr. V piatok v rýchlostných pretekoch vybojovala solídne 28. miesto.

Odštartovali solídne

Súvisiaci článok Poliaková: Nechcela som si pripustiť, že som slabšia ako Kuzminová Čítajte

V minulej sezóne by z neho asi takú radosť nemala, keďže sa stabilne umiestňovala v najlepšej dvadsiatke. V tejto zime je to jej maximum.

„Počas vianočnej prestávky sme nemali žiadne ťažké rýchle tréningy. Išlo len o to jazdiť, jazdiť, jazdiť,“ vysvetľovala pred štartom pre portál slovenskybiatlon.sk.

„Spokojná budem, keď uvidím progres, keď nebudem stáť na jednej čiare ale budem sa zlepšovať smerom k majstrovstvám sveta. Dúfam, že sa karta otočí.“

Sestry Fialkové rozbehli piatkové preteky veľmi dobre. Na prvej streľbe nezaváhali a držali sa na relatívne sľubných pozíciách.

Lenže na druhej streľbe Paulína Fialková minula až tri terče a výrazne sa prepadla. Ivona minula len jeden terč a snažila sa ešte v poslednom bežeckom okruhu zrýchliť. Dokonca sa posunula o niekoľko priečok.

I. Fialková: Bežecky je to stále ťažké

Vybojovala 28. miesto a pripísala si prvé body do celkového poradia Svetového pohára.

"Dnes to bolo o niečo lepšie. Som rada. S jednou chybou sa už dá pretekať, aj keď bežecky to nie je najlepšie. Stále je to ťažké. Ale som rada, že to na strelnici vyšlo,“ hovorila Ivona Fialková v priamom prenose RTVS.

Mladšia zo sestier tretí raz postúpila aj do sobotňajších stíhacích pretekov. Bude mať opäť šancu zabodovať. Vybehne so stratou minúty a 44 sekúnd na Tiril Eckhoffovú. Nórka vybojovala už štvrté víťazstvo v tejto sezóne.

V poslednom kole bojovala sama so sebou

Súvisiaci článok Ivona Fialková predbehla Wiererovú a získala pre Slovensko prvé body Čítajte

Paulína v tejto sezóne štartovala len v dvoch pretekoch. V Hochfilzene skončila na 80. a 86. priečke. V Oberhofe sa len mierne zlepšila - 74. priečka.

Stále to však nie sú výsledky, ktoré predvádzala v uplynulých dvoch sezónach. V streľbe mávala výpadky aj v minulosti, teraz však stále nestíha ani v behu a jej forma sa zlepšuje len mierne.

„Po ležke to ešte bolo dobre rozbehnuté, ale od prvého kola sa mi veľmi zle bežalo a druhú streľbu som nedokázala ustáť. V poslednom kole som bojovala sama so sebou,“ opisovala Paulína Fialková preteky pre RTVS.

V minulosti ťažila predovšetkým z bežeckého výkonu. Patrila medzi najrýchlejšie biatlonistky. V Oberhofe stratila na Nórku Eckhoffovú až minútu a 48 sekúnd, čo je výrazný odstup.

„Mrzí ma, ako to momentálne je, ale budem ďalej bojovať,“ dodala.

Tretia Slovenka Veronika Machyniaková nezvládla streľbu. So šiestimi chybami dobehla posledná s takmer deväťminútovou stratou.

Svetový pohár v Oberhofe pokračuje v sobotu stíhacími pretekmi žien (12.45 hod) aj mužov (14.45 hod). V nedeľu sú na programe miešané štafety.