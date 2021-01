Pinturault suverénne vyhral obrovský slalom, Braathen škaredo spadol

Žampovci sa nedostali do druhého kola.

8. jan 2021 o 14:46 (aktualizované 8. jan 2021 o 15:12) TASR

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Muži - obrovský slalom v Adelbodene (Švajčiarsko):

1. Alexis Pinturault Francúzsko 2:18,26 min 2. Filip Zubčič Chorvátsko +1,04 s 3. Marco Odermatt Švajčiarsko +1,11 s 4. Aleksander Aamodt Kilde Nórsko +2,21 s 5. Justin Murisier Švajčiarsko +2,29 s 6. Loic Meillard Švajčiarsko +2,39 s 7. Lucas Braathen Nórsko +2,64 s 8. Leif Kristian Nestvold-Haugen Nórsko +2,69 s 9. Henrik Kristoffersen Nórsko +2,80 s 10. Tommy Ford USA +2,85 s

ADELBODEN. Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault suverénne triumfoval v piatkovom obrovskom slalome Svetového pohára vo švajčiarskom Adelbodene.

Druhý Chorvát Filip Zubčič za ním zaostal o výrazných 1,04 sekundy, tretí skončil domáci Marco Odermatt (+1,11).

Pinturault slávil tretie víťazstvo v sezóne a upevnil si vedúce postavenie v celkovom poradí SP. Momentálne má na konte 575 bodov.

Adam Žampa tesne prišiel o postup

Slovenskí reprezentanti Adam a Andreas Žampovci nepostúpili do 2. kola, Adam obsadil v prvom kole 31. miesto so stratou 3,18 sekundy, keď ho od postupu medzi najlepšiu tridsiatku delilo iba päť stotín.

Jeho brat Andreas 1. kolo obrovského slalomu nedokončil.

V najprestížnejšom obrovskom slalome alpského kalendára dominoval Pinturault už v prvom kole. V ňom so štartovým číslom 1 zvládol excelentne najmä druhú polovicu trate so záverečnou strminou.

K jeho času sa nikto z konkurentov ani len nepriblížil, druhý Odermatt stratil 96 stotín, tretí Zubčič 0,97 s.

Adam Žampa sa vrátil do súťažného kolotoča po pauze zapríčinenej problémami s chrbtom. So štartovým číslom 24 sa zaradil po svojej jazde na priebežnú 20. pozíciu, potom ho však prekonali ešte jedenásti pretekári.

"Len 0,05 s od postupu a 31. miesto, no chrbát mi dnes viac nedovolil. Dal som do toho všetko a rovnako to skúsim aj zajtra.

Chrbát ma veľmi bolí a od polovice jazdy dole do cieľa to bolo limitujúce a extrémne bolestivé, aj keď som v pretekoch mal rýchle sekcie, čo je veľké pozitívum. Aj toto však patrí k tomuto športu," napísal na facebooku.

Braathena previezli do nemocnice

V druhom kole zaútočil z priebežnej tretej pozície Zubčič, ktorý sa dostal jasne do vedenia a hodil rukavicu rivalom. Odermatt na jeho výkon nestačil a zaradil sa tesne za Chorváta.

Pinturault nemusel riskovať, no aj tak predviedol ďalšiu strojovo presnú jazdu a aj v 2. kole zašiel najlepší čas. Po triumfe v Alta Badii tak ovládol aj druhú "obrákovú" klasiku.

Skúsený Francúz zvýšil svoj náskok na čele Svetového pohára, pred druhým Nórom Aleksandrom Aamodtom Kildem vedie už o 60 bodov. V priebežnom hodnotení disciplíny zaostáva za lídrom Odermattom o desať bodov.

Škrvnou na pretekoch bol ťažký pád Nóra Lucasa Braathena v cieľovom priestore, po ktorom ho museli previezť do nemocnice.

Rozsah jeho zranenia nie je zatiaľ známy.

Druhý obrovský slalom v Adelbodene je na programe v sobotu, v nedeľu sa pôjde vo švajčiarskom stredisku slalom.

Celkové poradie Svetového pohára

1. Alexis Pinturault Francúzsko 575 bodov 2. Aleksander Aamodt Kilde Nórsko 515 3. Marco Odermatt Švajčiarsko 451 4. Filip Zubčič Chorvátsko 375 5. Henrik Kristoffersen Nórsko 367 6. Mauro Caviezel Švajčiarsko 307 50. Adam Žampa Slovensko 71 102. Andreas Žampa Slovensko 11

