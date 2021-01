Druhá trénerská zmena v SBL. Chorvát na lavičke Svitu skončil

Na jeho miesto prišiel Ištvánik.

8. jan 2021 o 15:47 TASR

SVIT. V Slovenskej basketbalovej lige (SBL) prišlo v tomto ročníku k druhej trénerskej výmene.

Po vzájomnej dohode sa vedenie Iskry Svit dohodlo na ukončení spolupráce s Rudolfom Jugom, na jeho post zasadol doterajší asistent Róbert Ištvánik.

Pre skúseného 64-ročného chorvátskeho kormidelníka to bolo tretie pôsobenie u „medveďov", do známeho klubu sa vrátil pred sezónou 2019/2020.

V tomto ročníku už na istý čas vypadol pre zdravotné problémy zo svojej funkcie.

V decembri ho počas tohto obdobia nahradil na lavičke Ištvánik, ktorý zároveň oficiálne prebral jeho funkciu.

Pre Ištvánika to bude premiérové pôsobenie v SBL, druhým rokom funguje pri hlavnom tíme Iskry Svit.

„V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Jugovi za všetko, čo som sa pri ňom za niečo vyše roka naučil. Som samozrejme rád, že mi vedenie dalo šancu pri A-tíme, a hoci viem, že stále sa mám ešte veľa čo učiť, tak určite urobím všetko pre to, aby sme čo najviac víťazili a aby sme kolektívnou hrou robili radosť našim fanúšikom.

Máme dobrý tím a je len a len na nás, aby sme dobre trénovali a potom to potvrdzovali aj v zápasoch.

Pre mňa je to teraz už aspoň o trochu jednoduchšie, nakoľko som si to mal možnosť v decembri vyskúšať, teraz sa musím do toho zahryznúť naplno a nesklamať tak vedenie, ako aj našich fanúšikov," vyjadril sa Ištvánik pre portál basketliga.sk.

„Podtatranci" sú po 25. kole v tabuľke na 4. pozícii, na konte majú 9 výhier a 8 prehier. Oficiálna premiéra nového kouča príde v sobotu 9. januára na palubovke Prievidze.