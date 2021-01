FIFA otestuje nové pravidlo, vyskúšajú si ho aj hráči Bayernu Mníchov

Pravidlo platí v zápasoch FA Cupu.

8. jan 2021 o 18:12 SITA

ZÜRICH. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) otestuje na majstrovstvách sveta klubov v Katare nové pravidlo, ktoré trénerom umožní využiť jedno striedanie navyše pri hráčoch s podozrením na otras mozgu.

Už v decembri v Anglicku schválili jeho testovanie v dueloch FA Cupu.



MS klubov v Katare sa uskutočnia od 1. do 11. februára 2021 a predstaví sa na ňom spolu sedem klubov. Európu bude zastupovať úradujúci víťaz Ligy majstrov a nemecký šampión Bayern Mníchov.

Niekde majú až päť striedaní

Pravidlá futbalu umožňujú tri striedania v jednom zápase, štvrté iba počas pohárových duelov v prípade predĺženia.

Aktuálne však platia výnimky a tréneri v niektorých krajinách môžu počas jedného stretnutia vymeniť na hracej ploche až piatich hráčov.

Cieľom dočasného zvýšenia počtu striedaní je ochrana hráčov pred preťažením, keďže pandémia koronavírusu spôsobila neskorší začiatok novej sezóny a mnohé kluby majú nahustený program.

Testovať mali na olympiáde

Pôvodný plán hovoril o uvedenom pokuse počas futbalového turnaja na OH 2020 v japonskom Tokiu, podujatie však museli odložiť o jeden rok.

"Zdravie hráčov je nad všetkým ostatným. Ak umožníme tímom striedať, tak to dáva zmysel. Musíme chrániť hráčov," povedal v minulosti prezident Medzinárodnej futbalovej federácia (FIFA) Gianni Infantino.



Štúdia škótskych odborníkov zverejnená v roku 2019 odhalila, že profesionálni futbalisti síce v porovnaní s bežnou populáciou zomierajú menej často na rakovinu či problémy so srdcom, no častejšie na poranenia hlavy.

Reakciou na túto štúdiu bolo, že deti do 12 rokov v Anglicku, Škótsku a Severnom Írsku majú zakázané hlavičkovanie počas tréningov. "Berieme to veľmi vážne," poznamenal Infantino.