Hrá na bicie, lezie a cvičí bojové umenie. Taliani spovedali Vlhovú

Bola by Slovenka skvelá aj v silnom tíme?

8. jan 2021 o 23:45 Boris Vanya

BRATISLAVA. Jej úspechy nesú aj taliansku pečať a medzi jej najvážnejšie súperky patria aj Talianky. Tak nečudo, že sa o slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú zaujímajú aj médiá v Taliansku.

Obsiahly rozhovor s ňou priniesol tento týždeň denník Corriere della Sera, ktorý patrí k najčítanejším na Apeninskom polostrove.

Vlhovú v ňom predstavil ako súčasnú kráľovnú lyžovania zo 40-tisícového Liptovského Mikuláša, ktorá hrá na bicie a jazdí motokros, aby bola na svahu rýchlejšia.

"Verila som, že budem silná, ale nečakala som, že tak skoro dokážem jazdiť na špičkovej úrovni. Bod zlomu? Angažovanie Livia Magoniho za trénera," povedala Vlhová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Vlhová sa ukázala v netradičnej pozícii, na svahu jej to môže pomôcť Čítajte

Taliansky kouč ju vedie od roku 2016. "Spočiatku som mu nerozumela, čo odo mňa chce, ale po troch mesiacoch mi bolo všetko jasné. Či je prísny? Áno, ale má pravdu. Na vrchol sa dostanú iba tí, ktorí pracujú na sebe viac ako zvyčajne," uviedla.

Vlhová prezradila, ako sa pripravuje na sezónu, keď práve nemá obuté lyžiarky.

"Môj brat Boris ma priviedol k motokrosu, vďaka ktorému trénujem rovnováhu. Venujem sa tiež bojovej technike Krav-maga, ktorá je dobrá na sebaobranu, a na rozvoj pozornosti a reaktivity.

Jazdím tiež na bicykli, na kajaku, hrám tenis a leziem. A behám po kopcoch ťahajúc za sebou padák," povedala líderka Svetového pohára.

Je pravda, že hráte na bicie, aby ste koordinoval ruky a nohy? "Áno, hrala som s Paolom Jackom Alemannom," dodala Liptáčka.

“ Verila som, že budem silná, ale nečakala som, že tak skoro dokážem jazdiť na špičkovej úrovni. Bod zlomu? Angažovanie Livia Magoniho za trénera „ Petra Vlhová

Vlhová absolvovala niekoľko lekcií s juhotirolským džezovým hudobníkom počas pobytu vo svojom druhom domove vo Vipitene.

Taliansky denník sa vrátil aj ku kauze zo začiatku minulého roka, keď tím Mikkaeli Shiffrinovej obvinil Livia Magoniho, že špehuje tréningy americkej hviezdy. Talian to vtedy poprel a Američanom odkázal, že nevedia prehrávať.

"Už je to v poriadku, nevraciame sa k tomu," reagovala Vlhová a na otázku, či existuje na svahoch špionáž, odvetila: "Dokonca sa kradnú lyže, aby si ich konkurenčný tím prezrel a zistil tajomstvo úspechu. Každý môže špehovať každého. Keby som chcela, mohla by som tiež."

Súvisiaci článok Shiffrinovci pobúrili Magoniho. Nevedia prehrávať, tvrdí Čítajte

Vlhová povedala, že jej detským idolom bola Janica Kosteličová, taliansky novinár rýchlo našiel podobnosť s bývalou chorvátskou superstar. Aj ona pochádzala z malej krajiny a mala okolo seba malý tím.

Bola by Petra Vlhová skvelá aj v silnom tíme?

"Možno by mi to pomohlo v určitých veciach, ale bola by som len jedna z mnohých. V mojom tíme je však každý okamih venovaný môjmu rastu," dodala.

Slovenská lyžiarka čelila v rozhovore aj otázke, či by pózovala by pre sexi kalendár, ako to svojho času urobili napríklad Američanka Julia Mancusová alebo Rakúšanka Anna Veith-Fenningerová.

"Absolútne nie, nie som typ na takéto veci," odvetila Vlhová.