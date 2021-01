V lete ohúril Slovensko. Najvýchodnejší tím súťaže sa rozbieha

Zatiaľ zaostávajú za očakávaniami.

9. jan 2021 o 12:17 Daniel Dedina

Keď pred sezónou predstavovali jednu posilu za druhou, zatiaľ čo v ostatných kluboch zubami-nechtami bojovali s následkami prvej vlny pandémie, mnohí sa pýtali: Budú Michalovce novým hokejovým majstrom Slovenska?

Predtým ťažko predstaviteľné naberalo reálne kontúry.

Smelým prognózam ešte viac nahrával vydarený úvod ročníka v podaní vlaňajšieho nováčika. Najvýchodnejší účastník Tipos extraligy vyhral z úvodných šiestich zápasov päť.

Potom však prišiel útlm. Doplatil naň tréner Miroslav Chudý, ktorého vystriedal Fín Tomek Valtonen.

Po polovici základnej časti patrí Michalovciam pozícia v strede tabuľky.

„Obraz našej hry sa začína meniť. V posledných stretnutiach je vidieť progres,“ tvrdí prezident HK Dukla Ingema Michalovce MARTIN BURINSKÝ.

V rozhovore sa dozviete: ktorý mladý hráč by mohol zaujať reprezentačného trénera?

klub má veľa sponzorov, nehnevajú ich zlé výsledky mužstva?

ako ovplyvnil Covid finančnú situáciu v klube?

V nedávnom období ukončilo pôsobenie v Michalovciach až šesť hráčov. Do kádra pribudol Dávid Mudrák, ktorý reprezentoval Slovensko na nedávnych majstrovstvách sveta juniorov, na skúšku prišiel Poliak Kolusz. Aký je dôvod týchto zmien?

Súvisí to s príchodom trénera Valtonena. Predostreli sme mu náš cieľ, ktorý sme avizovali už pred sezónou, a tým je postup do semifinále.

Nesie plnú zodpovednosť za to, ako vyzerá hra mužstva a keďže vie, ktorí hráči mu k tomu pasujú, je to plne v jeho kompetencii. To, čo sa momentálne deje, je o tom, aby hra vyzerala podľa predstáv nového trénera.

V počte odchodov a príchodov je výrazný nepomer. Pribudnú do mužstva ďalší hráči?

Pri cieľoch, ktoré máme, potrebujeme byť pripravení na to, čo sa nám už stalo. Mali sme zranených viacero kľúčových hráčov a bolo to cítiť.

Chceme mať päť kvalitných formácií a podľa toho sa snažíme konať. Máme vyhliadnutých hráčov, na ktorých príchode pracujeme.

V tabuľke vám patrí siedme miesto. To s vašimi ambíciami príliš nekorešponduje.

Nielen umiestnenie, ale ani herný prejav, najmä v novembri. Preto po vzájomnej dohode došlo k ukončeniu zmluvy s trénerom Chudým. Náhradu zaňho sme hľadali aj na Slovensku, ale trh bol v tom čase taký, aký bol.

Chceli sme predstaviteľa novej, modernej hokejovej školy. Oslovili sme viacero kandidátov a po celkovej analýze sme sa zhodli na Valtonenovi. Zatiaľ sme spokojní s tým, čo do tímu priniesol.

