Tréner Košíc vyzdvihol fair play gesto súpera, Nemčík má zlomenú nohu

Oceliari prišli o obrancu na 6 týždňov.

9. jan 2021 o 11:42 TASR

KOŠICE. Piatkový zápas 29. kola hokejovej Tipos extraligy medzi Košicami a Zvolenom priniesol viacero zaujímavých momentov.

Okrem gólového obratu Zvolena, stíhacej jazdy Košičanov či samostatných nájazdov zaujalo aj fair play gesto zvolenského obrancu Oldricha Kotvana.

Domáci stratili nielen dvojgólový náskok, ale aj obrancu Martina Nemčíka, ktorý bude pauzovať minimálne 6 týždňov.

Po prvej tretine viedli Košičania 2:0, v priebehu tretej bol stav 2:4.

Napokon sa však nerozhodlo ani v riadnom hracom čase (4:4) a ani v predĺžení, hoci oba tímy si v ňom zahrali presilovku.

Zvolenčanom priniesol druhý bod Juraj Mikúš, ktorý rozhodol o ich víťazstve 5:4 v samostatných nájazdoch.

Šancu dostanú mladí Košičania

Tréner Košíc Jan Šťastný musel v zápase viackrát improvizovať.

Útočník Martin Belluš vypadol už v úvode druhej tretiny, keď dostal trest do konca zápasu, pre Martina Nemčíka sa zápas skončil už v prvej tretine.

"Má zlomenú nohu a prišli sme o neho minimálne na 6 týždňov. Je to pre nás veľmi nepríjemná správa, pretože od svojho príchodu patril k našim najlepším obrancom. Budeme sa s tým musieť popasovať.

V zálohe máme Christiána Michalčina, ktorý dostane väčší priestor, na šancu čaká aj Miro Novota a viac bude asi hrať aj Jakub Cibák. Títo mladí Košičania sa toho budú musieť chopiť," neskrýval Šťastný.

Nechcú sa iba sťažovať ale aj vyzdvihovať

Ešte za stavu 2:0 pre domácich sa hostia mohli herne chytiť v presilovke.

Tú rozhodcovia avizovali po tom, čo videli faul na obrancu Oldricha Kotvana.

Ten však ich rozhodnutie upravil a férovo sa priznal, že nebol faulovaný.

"Klobúk dolu pred Oldrichom Kotvanom, ktorý odvolal faul na seba. My sme tí, ktorí apelujú na takéto momenty. Keď sa budú takéto momenty objavovať častejšie, bude to len dobre. Nechceme si iba sťažovať, ale aj vyzdvihovať takéto gestá fair play. Bolo to od neho naozaj fantastické," povedal Jan Šťastný.