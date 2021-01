V spoločnosti Gáboríka či Daňa. V extralige nastúpil ďalší 15-ročný chlapec

Dvorský je historicky druhý najmladší debutant.

9. jan 2021 o 16:30 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Útočník Banskej Bystrice Dalibor Dvorský sa v piatok stal druhým najmladším hokejistom so štartom v najvyššej slovenskej súťaži.

Pri prehre svojho tímu s Novými Zámkami 1:4 na ľade strávil 15 minút a 38 sekúnd.

Podkonický bol mladší o dva mesiace

V debut v Tipos extralige si odkrútil vo veku 15 rokov, 6 mesiacov a 24 dní.

Ešte o dva mesiace a päť dní menej mal pri svojej seniorskej premiére Andrej Podkonický (15 rokov, 4 mesiace a 19 dní) ešte v sezóne 1993/1994 vo farbách Zvolena.

Tretí v uvedenej štatistike je Šimon Nemec, ktorý v minulom ročníku za HK Nitra nastúpil vo veku 15 rokov, 6 mesiacov a 29 dní. Informácie priniesol oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Dalibor Dvorský v mixzóne po debute v HC '05 Banská Bystrica. (zdroj: SZĽH)

"Pred stretnutím som bol trochu nervózny. No po prvom striedaní to zo mňa všetko opadlo. Sústredil som sa na to, aby som podal čo najlepší výkon. A veci okolo som sa snažil nevnímať," prezradil mladík po neúspešnom zápase pre HockeySlovakia.sk.

"Bola to pre mňa výborná skúsenosť a verím, že prídu aj ďalšie. Hrať so seniormi mi dá do kariéry veľmi veľa," doplnil.

Trénera vytočil ďalší bezkrvný výkon

Hlavný kouč Banskej Bystrice Miroslav Chudý bol po prehre 1:4 sklamaný z výkonu svojich zverencov, vyzdvihol však snaženie mladého debutanta.

"Príde pätnásťročný hráč a patrí k najlepším hráčom. Ako je to možné? Samozrejme, všetka česť Daliborovi, že takto naskočil.

Ešte na rozkorčuľovaní sme nevedeli, či bude môcť hrať, čakali sme na nejaké povolenie. Skočil do toho rovnými nohami a zhostil sa toho veľmi dobre. To bol však náš jediný svetlý moment v zápase," povedal Chudý.

Najvyššia slovenská hokejová súťaž aktuálne registruje už sedem debutantov mladších ako 16 rokov.

V tejto sezóne už nastúpili dvaja pätnásťroční mladíci Nitry Ondrej Molnár a František Ridzoň.

Okrem spomenutých sú v tejto spoločnosti Michal Ivan (HKM Zvolen, 2015/2016) a Peter Valent (HC '05 Banská Bystrica, 2012/2013). Do elitnej desiatky sa zmestili aj traja známi 16-roční hráči - na ôsmej priečke Marián Gáborík, deviaty Andrej Meszároš a desiaty Marko Daňo.

Prehľad najmladších debutantov v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži:

/zdroj: SZĽH/