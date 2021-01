Vlhová sa po chybe zľakla a už to nebola ona. Zaváhala už pred štartom?

Slovenka skončila v najlepšej dvadsiatke.

10. jan 2021 o 13:36 Juraj Berzedi

ST. ANTON, BRATISLAVA. Kým nízke štartové čísla sú v slalome považované za ideálne, v rýchlostných disciplínach to vždy neplatí.

Petra Vlhová sa o tom presvedčila v super-G Svetového pohára v rakúskom St. Antone. Slovenská lyžiarka skončila až na 19. mieste.

„Štartové číslo dva tentoraz nebola najšťastnejšia voľba,“ naznačila spolukomentátorka RTVS Veronika Velez-Zuzulová.

Na víťaznú Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú stratila Vlhová 2,42 sekundy.

Druhé bola Talianka Marta Bassinová a tretia Corinne Suterová zo Švajčiarska. Momentálne najväčšia konkurentka Vlhovej v boji o veľký glóbus Michelle Gisinová skončila ôsma.

Rozhodlo aj štartové číslo?

Kým v technických disciplínach si najlepších pätnásť lyžiarok čísla žrebuje, v rýchlostných disciplínach je výber odlišný.

Najlepších desať pretekárok v zjazde a super-G si podľa rebríčka Medzinárodnej lyžiarskej federácie vyberá nepárne čísla od 1 do 19.

Ďalších desať si vyberá párme číslo od 2 do 20. Vlhová vlani skončila v hodnotení disciplíny štrnásta a v rebríčku pre nasadzovanie sa nachádza stále v druhej dvadsiatke.

Slovenka si teraz vybrala dvojku a zdá sa, že to nebolo správne rozhodnutie.

„Na trati sú dve miesta, kde nevidíte na nasledujúce bránky. Na prehliadke trate to vidíte, ale vo veľkej rýchlosti je to iné,“ naznačila Velez-Zuzulová.

Aj preto úvodné jazdy ostatné pretekárky, ktoré čakali na štarte, pozorne sledovali. A snažili sa poučiť z chýb konkurentiek.

„Štartové číslo je už teraz ťažko hodnotiť. Môj tím mi dal čo najviac informácií, ktoré som sa snažila využiť,“ načrtla Vlhová pre RTVS.

Zľakla sa a už to nebola ona

Po dvanástom mieste v sobotňajšom zjazde bola slovenská lyžiarka pozitívna a sebavedomá. Veď v super-G dosiahla už štyri umiestnenia v elitnej desiatke.

V tejto sezóne skončila vo Val d'Isère šiesta.

„Súperky ju v tejto disciplíne považujú za veľkú hrozbu. Každý oceňuje, že hoci má v kĺzavých disciplínach málo skúseností, jej výsledky sú vynikajúce,“ tvrdí Velez-Zuzulová.

„Budem sa snažiť útočiť,“ odkázala po zjazde Vlhová.

A tak aj bolo. Od štartu začala agresívne a odvážne. Bola rýchla, ale zrejme až príliš. Slovenka viackrát neudržala ideálnu stopu, čím strácala.

„Rýchlosť mala úžasnú, ale urobila veľa chýb,“ zhodnotila Velez-Zuzulová.

„Hlavná chyba bola po prvom medzičase, keď som sa len tak-tak dostala späť do línie. Zľakla som sa a odvtedy som to už nebola ja. Viezlo sa to so mnou až do cieľa,“ dodala sklamaná Vlhová.

Pozitívne je, že nevypadla

Dobrou správou je, že preteky dokončila. Viacerým skúseným zjazdárkam sa to nepodarilo. Z 54 pretekárok vypadlo až dvadsať.

„Lyžiarky nerobili technické chyby, ale skôr strategické. Petre stále chýbajú skúsenosti z rýchlostných disciplín,“ tvrdí Velez-Zuzulová.

„Profil trate bol náročný. Bolo to technické super-G, v ktorom už treba vedieť presne, kde a kedy ísť,“ skonštatovala Vlhová.

Napriek nedeľnému výsledku v celkovom hodnotení Svetového pohára príliš nestratila. S 649 bodmi je stále na čele, druhá Gisinová stráca 119 bodov.

Slovenka zvýšila náskok pred Sofiou Goggiovou, ktorá vypadla, i Mikaelou Shiffrinovou, ktorá cez víkend v St. Antone vôbec neštartovala a zatiaľ sa sústredí len na technické disciplíny.

„Možno sa to zmení po pretekoch v Kranjskej Gore. Máme však silný zjazdársky tím a ak sa rozhodnem štartovať, nechcem byť iba do počtu,“ vyhlásila Shiffrinová.

Najbližšie preteky čakajú Vlhovú už v utorok - prestížny večerný slalom vo Flachau, kde bude útočiť na víťazný hetrik.