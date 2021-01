Hráčom obedy kupovať nemusím, tvrdí tréner Nitry

Jendrišek je ukazovateľom toho, že to myslíme vážne.

11. jan 2021 o 12:15 Pavol Spál

Rozhovor pre SME a Športnet Od leta 2019 je v Nitre už ôsmym trénerom. MICHAL ŠČASNÝ verí, že pod vedením nemeckého investora klub bude fungovať normálne.

Zhruba takto pred rokom ste pôsobili v Senici, kde ste kupovali niektorým hráčom obedy. Finančne boli na tom tak zle, že nemali čo jesť. Nehrozí niečo podobné aj v Nitre, kde dlhodobo meškajú výplaty?

Nie. Išiel som do klubu, o ktorom som bol presvedčený, že sa nejakým spôsobom dáva dokopy a chce sa vyliečiť zo situácie, ktorá tu niekoľko rokov bola. Nie som kaskadér a neprikývol by som, ak by šlo o problémové prostredie.

Po rozhovoroch s ľuďmi z klubu, či investorom z Nemecka som bo bol pokojný. Verím, že to bude fungovať. Mám informácie, že všetky dlhy budú vyplatené. Takže v tomto nevidím problém. V Nitre im obedy kupovať nemusím.

Nitra však v posledných rokoch nemala dobrú povesť a skôr neprehľadné vlastnícke vzťahy. Neodradzovalo vás to?

Nie. Nebál som sa povesti. Iste, nejakým spôsobom som vnímal Nitru z vonku. Druhá vec je to, že po rozhovoroch s pánom Hammerom a ľuďmi z klubu som vedel, že klub bude fungovať úplne v pohode. Aj preto som prišiel.

V minulej sezóne sa v Nitre vymenilo rekordných päť trénerov. V tomto ročníku ste už tretí v poradí. Veríte, že práve vy to zmeníte?

Ak by som neveril, tak by som tu nebol. Viem, že s realizačným tímom urobíme robotu na sto percent. Už sme to spolu s asistentom Patrikom Durčákom dokázali aj v Senici. Vo futbale sa môže stať hocičo.

Pre nás je to teraz prvoradé, aby sme dotiahli do klubu kvalitných hráčov. Prvý krok už Nitra urobila. Angažovala Erika Jendriška, čo je iba začiatok. Dúfam, že to bude v pohode pokračovať. A budeme úspešní.

Ako sa zrodilo vaše angažmán v Nitre?

Ešte v polovici decembra ma oslovil pán Peter Hammer. Mali sme spolu aj stretnutie v Bratislave. Potom mi ešte volal technický riaditeľ Martin Peško, s ktorým som sa tiež stretol. Boli to veľmi pozitívne debaty.

Nový investor a prevádzkovateľ FC Nitra je nemecký podnikateľ s autami a bývalý agent Peter Hammer. Poznali ste sa s ním už predtým?

Áno. Minulú zimu sa nejakým spôsobom snažil vstúpiť aj do Senice, kde som vtedy pôsobil. Už vtedy sme spolu preberali hráčske možnosti. Posielal mi nejaké mená. Odvtedy sme sa po telefóne poznali. Medzitým sme už v kontakte neboli a potom ma oslovil v polovici decembra.

Hammer bol na Slovensku známy ako agent, ktorý sprostredkoval prestupy niekoľkých slovenských hráčov do bundesligy, vrátane Mareka Mintála, či Róberta Vitteka. Aký dojem na vás budí? Na základne skúsenosti z posledných rokov majú Nitrania strach, že kto ovládne klub.