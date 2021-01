Najťažšie super G v kariére? Bol to trochu boj o život, hovorí Ledecká

V poradí disciplíny jej patrí druhá priečka.

11. jan 2021 o 10:49 SITA

BRATISLAVA. Ak sa niekomu máli 19. miesto Petry Vlhovej v nedeľňajšom super G Svetového pohára v rakúskom St. Antone, malo to svoje dôvody.

Češka Ester Ledecká označila trať tohto superobrovského slalomu za jednu z najťažších, na akých súťažila. Až osemnásť pretekárok vrátane viacerých favoritiek svoju jazdu nedokončilo, čo je vysoké číslo.

Úradujúca olympijská šampiónka v super G skončila šiesta, ale v niektorých momentoch mala strach, že "vyletí" z trate.

Problémy mali všetky

"Som rada, že som tie preteky vôbec dokončila. V úseku po ice falle som chcela hneď zaťažiť ľavú lyžu. Urobila som to však neskoro, to zaťaženie nebolo dobré a odnieslo ma to až niekam do hája...

Od tej chvíle to už bol tak trochu boj o holý život," citujú české média Ledeckú, ktorá sa pred Vianocami začala pripravovať aj v spoločnosti Vlhovej.

Mnohé pretekárky vrátane slovenskej líderky Svetového pohára priznali, že sú vďačné za to, že došli do cieľa bez pádu.

"Bolo to náročné a rôznorodé, všetky sme s traťou mali problémy. Možno to bol vôbec najťažší super G v mojej kariére.

Super G je taký, že máte prehliadku, ktorú idete krokom. Potom sa dosť zle odhaduje, ktorá zákruta vás ako ďaleko vynesie v pretekoch, keď jazdíte rýchlosťou viac než 100 km/h," vysvetlila Ledecká aj na webe IDnes.cz.

V sezóne má vysoké ambície

Česká obojživelníčka na snehu (jej doménou je aj paralelný obrovský slalom v snoubordingu) má v tejto sezóne zjazdárskeho Svetového pohára vysoké ambície v rýchlostných disciplínach.

V zjazde jej aktuálne patrí Ledeckej piate miesto a v super G je dokonca druhá, keď ovládla úvodné preteky sezóny vo francúzskom Val d'Isere.

Šieste miesto zo St. Antonu si tiež veľmi váži. "V tejto sezóne je šieste miesto zatiaľ moje najhoršie v super G. Dúfam, že to tak aj zostane," pousmiala sa.