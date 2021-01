Favorit ratoval rozseknutú pneumatiku páskou, Svitko opäť poskočil

Slovenský pretekár figuruje na 12. mieste.

11. jan 2021 o 11:43 (aktualizované 11. jan 2021 o 12:01) Miloslav Šebela

Motocykle - 8. etapa (Sakaka - Naúm, 375 km špeciál, celková dĺžka 709 km):

1. José Ignacio Cornejo Čile Honda 3:08:40 h 2. Toby Price Austrália KTM +1:05 min 3. Ricky Brabec USA Honda +2:50 min 4. Sam Sunderland V. Británia KTM +3:46 min 5. Kevin Benavides Argentína Honda +5:29 min 6. Joan Barreda Bort Španielsko Honda +5:47 min 14. Štefan Svitko Slovensko Slovnaft Rally Team +12:50 min

BRATISLAVA. Maratónske etapy zaviedli organizátori, aby pripomenuli súčasným účastníkom slávnych pretekov, aké to bolo na Dakare ešte v Afrike.

Kto štartoval, musel byť pripravený na všetko. Každý pretekár musel byť natoľko zručný, aby si vedel všetko sám opraviť.

V súčasnosti majú elitní pretekári so sebou veľkú podporu. V cieli im motorku či auto opraví tím mechanikov. Niektorí nemusia nič robiť.

Teda s výnimkou maratónskych etáp. V nich je cudzia pomoc zakázaná a každý pretekár je odkázaný na seba.

V nedeľu si tak musel aj Štefan Svitko sám poradiť s prípravou motorky na pondelkovú ôsmu etapu.

Kým slovenský pretekár veľa práce nemal, napríklad Toby Price mal po nedeľňajšej etapy prasknutú zadnú pneumatiku.

Nemohol ju vymeniť za novú a nemal po ruke ani mechanikov.

„Snažili sme sa dať to dokopy, ako to len šlo, tak aby sa dovnútra nedostala žiadna nečistota a aby to držalo pokope,“ opisoval.

Pneumatiku doslova pospájal tvrdou páskou. „Snáď to vydrží a moje nádeje sa neskončia,“ vravel Price na twitteri.

Pneumatika 700-kilometrovú etapu (meraný úsek 375 km) nielen vydržala, ale Austrálčan si udržal druhú priečku v celkovom poradí.

Za dva dni prešli na rovnakých pneumatikách pretekári približne 1400 kilometrov.

„Bol to pre mňa náročný deň. Včera som mal pád a cítil som jeho následky. Bolela ma hlava a udrel som si aj čeľusť. Trochu to opuchlo, ale nie je to také zlé. Ničo som si nezlomil. Bude to fajn. Som rád, že som v cieli,“ hovoril pre Dakar.com Price.

Štefan Svitko vybojoval 14. miesto, celkovo poskočil na 12. pozíciu. Posunul sa však vďaka odstúpeniu Xaviera de Soultraita, ktorého musel po páde previezť do nemocnice vrtuľník. Ten bol priebežne na štvrtej pozícii.

Svitko v celkovom poradí stráca 47 minút na vedúcu priečku Čiľana Josého Ignacia Corneja. Na umiestnenie v prvej desiatke stráca iba deväť minút.

Medzi automobilmi stále vedie Stéphane Peterhansel. Francúza stále stíha Katarčan Al-Attiyah, ktorý vyhral pondelkovú etapu. Na Peterhansela stráca päť minút, tretí je s výraznejšou stratou Španiel Carlos Sainz.

Priebežné poradie

Motocykle - po 8. etape: