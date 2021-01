Hrali smetiari aj učitelia. Tottenham zdolal klub pomenovaný po krčme

FA Cup píše nezvyčajné príbehy.

11. jan 2021 o 12:53 TASR

LONDÝN. Futbalisti Tottenhamu bez problémov postúpili do 3. kola FA Cupu. V nedeľu zdolali aj bez najväčších hviezd Harryho Kanea a Son Heung-mina ôsmoligový Marine 5:0, keď sa hetrikom blysol Carlos Vinicius.

FA Cup píše nezvyčajné príbehy, a tak tomu bolo aj v tomto prípade.

Klub Marine je pomenovaný po miestnej krčme a jeho hráči pracujú ako učitelia, robotníci či smetiari.

Pre pandemické opatrenia sa hráči Spurs museli na maličkom štadióne v mestečku Crosby prezliekať v spoločenskej miestnosti s barom.

V dejinách súťaže ešte nikdy nebol taký veľký rozdiel medzi súpermi, čo sa týka umiestnenia v súťažiach. Podľa DPA oboch delilo v tabuľkách až 161 miest.

Keďže jednu stranu hracej plochy lemuje domová zástavba, viacerí šťastlivci z radov miestnych obyvateľov si tak v oknách pozreli duel na vlastné oči.

Zaujímavosťou je, že klub predal viac ako 30-tisíc virtuálnych vstupeniek, hoci kapacita štadióna bola iba 3 185 miest. Aj vďaka tomu Marine zarobil za tento zápas sumu, ktorá predstavuje jeho dvojročný rozpočet

Domáci fanúšikovia sa mohli dokonca tešiť aj zo streleného gólu, ale Neil Kengni na začiatku zápasu trafil strelou z 25 metrov len brvno.

Tréner Tottenhamu José Mourinho vyzdvihol prístup svojich zverencov.

"Moji hráči to poňali ako profesionáli a neprestali hrať až do konca. Ich nasadenie pre mňa veľa znamená, rovnako ako pre celú súťaž a samotných chlapcov z Marine. Tí na vlastnej koži zažili, že sme to brali vážne," povedal.