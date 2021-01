Zaočkovali aj športovcov. Vakcína zvyšuje naše šance, tvrdí majster sveta

Prednostné očkovanie zabezpečilo ministerstvo vnútra.

11. jan 2021 o 18:15 Boris Vanya, Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Medzi ľuďmi, ktorých prednostne zaočkovali proti ochoreniu Covid-19, je aj viacero športovcov a členov ich realizačných tímov.

Podľa informácií SME ide väčšinou o aktívnych pretekárov, ktorí sa pripravujú na olympijské hry a ďalšie vrcholné podujatia.

Minulý týždeň dostali v Nemocnici Svätého Michala, ktorá patrí Ministerstvu vnútra SR, vakcínu aj členovia reprezentačného štvorkajaka.

Kajakári sa chystajú do USA, nechcú problémy

"Prednostné očkovanie nám zabezpečilo ministerstvo vnútra, keďže sme členmi Športového centra polície. Budúci mesiac chceme odcestovať na sústredenie do Kalifornie, ktoré je pre nás v príprave na olympijské hry v Tokiu kľúčové.

Keby sme neboli zaočkovaní, mohli by nám robiť problémy, nechceme riskovať, že nás odmietnu," povedal kajakár Erik Vlček.

Športovcov zaočkovali v nemocnici napriek tomu, že v prvej fáze by mali byť proti covidu zaočkovaní zdravotníci a ľudia z kritickej infraštruktúry.

"Viem, že je to v týchto dňoch citlivá téma, lebo veľa ľudí, ktorí sa chcú zaočkovať, musí čakať. Beriem to tak, že ministerstvo vnútra do nás investovalo veľa energie aj peňazí a očakáva od nás nejaký výsledok.

Vakcína zvyšuje naše šance na úspech. Ak by ktokoľvek z nás teraz na mesiac vypadol z prípravy, znamenalo by to komplikácie," dodal dvojnásobný olympijský medailista a viacnásobný majster sveta.

Počet zaočkovaných športovcov nie je známy

Športové centrum polície neupresnilo, koľko športovcov dostalo prednostne vakcínu proti Covid-19. Riaditeľ ŠCP Juraj Minčík nezdvíhal telefón a nereagoval ani na sms.

K téme sa nechcel vyjadriť ani riaditeľ Nemocnice Svätého Michala Branislav Delej. "Všetko za nás rieši tlačové oddelenie ministerstva vnútra," povedal.

Otázke, či je v poriadku, že medzi prvými zaočkovanými sú športovci, čelil aj minister vnútra Roman Mikulec (Oľano).

"Neviem o tom. Vôbec o tom netuším," odpovedal na tlačovej konferencii Mikulec. Otázke, či je to v poriadku, sa vyhol.

Olympionici by mohli propagovať

“ Vnímame samozrejme etické otázky a určite nechceme, aby tých dvesto vakcín niekde niekomu chýbalo. „ Roman Buček, športový riaditeľ SOŠV

Otázkou očkovania športovcov sa už zaoberal aj Slovenský olympijský a športový výbor.

"Obrátili sme sa 22. decembra na ministerstvo zdravotníctva so žiadosťou, či by naši elitní športovci pripravujúci sa na olympijské hry nemohli byť zaočkovaní v niektorej z prvých vĺn.

Mohlo by sa to využiť aj ako súčasť kampane na propagáciu očkovania, keďže veľa ľudí sa ešte nerozhodlo alebo váha. Odpoveď sme zatiaľ nedostali.

Vnímame samozrejme etické otázky a určite nechceme, aby tých dvesto vakcín niekde niekomu chýbalo. Vieme, že podobne postupujú aj iné národné olympijské výbory, napríklad český," povedal športový riaditeľ SOŠV Roman Buček.

Olympijské hry v Tokiu sa mali uskutočniť v lete minulého roka, no pre pandémiu ochorenia Covid-19 ich preložili a mali by sa konať od 23. júla do 8. augusta 2021.

Medzinárodný olympijský výbor zatiaľ nedeklaroval očkovanie proti Covid-19 ako podmienku účasti na hrách.

Správu budeme aktualizovať o vyjadrenie ministerstva vnútra