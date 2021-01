V NHL má isté miesto len sexteto Slovákov. Kto má otáznu budúcnosť?

Chára bude mať šancu prekonať legendy.

12. jan 2021 o 13:00 TASR

NEW YORK. Dva dni pred štartom novej sezóny NHL figurovalo v kempoch klubov trinásť slovenských hokejistov.

Traja však čakali na svoj osud na waiver listine (Martin Marinčin, Christián Jaroš, Tomáš Jurčo) a ani ďalší nemali istotu, či začnú ročník v prvom tíme.

Isté miesto na zápasovej súpiske svojho mužstva majú iba šiesti - Jaroslav Halák (Boston), Andrej Sekera (Dallas), Erik Černák (Tampa Bay), Zdeno Chára, Richard Pánik (obaja Washington) a Tomáš Tatar (Montreal).

Šestica má miesto isté

Halák by sa mal o priestor v bránkovisku opäť deliť s Tuukkom Raskom, ktorý je na papieri stále jednotka Bruins. Halák ho zastúpil vlani v play off, keď Fín opustil mužstvo a z rodinných dôvodov sa vrátil do rodnej krajiny.

Sekera v minulej sezóne pomohol Dallasu k postupu do finále play off a aj v tej novej bude mať stabilné miesto v tretej obrannej formácii Stars. Tí však budú absentovať pri otvorení ročníka, ich úvodný dvojzápas s Floridou zrušili pre koronavírus v tíme a do akcie sa nedostanú skôr ako 19. januára.

Černák, víťaz Stanleyho pohára v drese Tampy, sa po vyriešení vízových záležitostí a absolvovaní povinnej karantény pripojil k tímu až na konci minulého týždňa. S 23-ročným obrancom sa opäť počíta ako pevným členom defenzívy, pravdepodobne do druhého páru.

Montreal sa bude spoliehať na ofenzívne schopnosti Tatara, ktorému koncom sezóny vyprší kontrakt. Vlani najproduktívnejší hráč tímu bude opäť hrať v elitnej prvej formácii s Brendanom Gallagherom a centrom Phillipom Danaultom.

Pánik by podľa zámorských médií mohol dostať pod novým trénerom Petrom Laviolettom vo Washingtone Capitals viac priestoru v útoku ako v minulom ročníku.

Predbežne sa s ním počíta do tretieho útoku ku Conorovi Shearymu a Larsovi Ellerovi, počas prípravy trénoval aj v druhej presilovkovej formácii.

Nádeje "v taxíku"

Počas sezóny by si mohli dres Washingtonu obliecť až traja Slováci, okrem Pánika a novica Cháru aj obranca Fehérváry. Ten však paradoxne dopláca na príchod Cháru, plus ďalších nových bekov Trevora van Riemsdyka a Justina Schultza.

Vedenie klubu ho možno formálne pošle na farmu do Hershey, no je dosť pravdepodobné, že zostane s Capitals v rámci tzv. "taxi" tímu, ktorý bude rezervou pre prípad zranení či koronavírusových prípadov.

V "taxi" mužstve by mohol teoreticky zakotviť aj Adam Ružička, ktorý prežil už niekoľko škrtov v kádri Calgary. Dvadsaťjedenročného útočníka povolali Flames do prípravného kempu už vlani pred reštartom sezóny a aj v tom tohtoročnom zaujal svojou hrou a prístupom. Hlasito klope na dvere prvého tímu.

"Myslím si, že som celkom blízko. Je to iba otázka času, kedy si tu vyslúžim miesto. Musím len robiť to, čo odo mňa chce vedenie. Od toho sa to bude celé odvíjať," povedal pre Flames TV Ružička, ktorý by mohol v tejto sezóne absolvovať debut v profilige.

Podobne je na tom aj Róbert Lantoši, ktorý dva dni pred štartom ročníka figuroval v kádri Bostonu, s reálnou vyhliadkou na účasť v "taxi" tíme.

Brankár Adam Húska je stále v kempe NY Rangers, tí ho však s veľkou pravdepodobnosťou pošlú na farmu. V tímovej hierarchii sú pred ním Alexandar Georgiev, Igor Šesťorkin i Keith Kinkaid.

Neistú budúcnosť majú viacerí

Otázny zostáva osud trojice Martin Marinčin (Toronto), Christián Jaroš (Ottawa) a Tomáš Jurčo (Vegas). Kluby ich v pondelok zaradili na waiver listinu, z ktorej si ich môžu stiahnuť konkurenti.

Ak by sa tak nestalo, zostávajú v hre tri možnosti - buď poputujú na farmy, naďalej zostanú v prvom tíme, alebo budú súčasťou "taxi" súpisky.

Zo strany Vegas mohol ísť aj o formálny krok spojený s riešením problémov s platovým stropom, ktorý Golden Knights stále presahujú.

Kluby v NHL mohli vzhľadom na pandemické opatrenia pozvať do kempov maximálne 36 korčuliarov, plus neobmedzený počet brankárov. To je výrazne nižší počet, ako bývalo zvykom.

Z toho dôvodu nedostali pozvánku viacerí mladíci s dvojcestnými zmluvami, ktorí by inak mali možnosť bojovať v kempe. Budú tak čakať na prípadnú pozvánku na farme.

Napríklad Marián Studenič sa po rozbehnutí ročníka v Slovane Bratislava presunul do zámoria, kde bude pokračovať v AHL v Binghamtone a čakať, či sa mu neozve vedenie New Jersey.

Zdravotné dôvody zabránili účasti v kempe Martinovi Pospíšilovi (koronavírus) v Calgary či Markovi Daňovi (zlomená ruka) vo Winnipegu, obaja by sa mali pripojiť k farmárskym mužstvám, keď sa rozbehne AHL.

Presuny na a z farmy do prvého tímu však budú tento rok komplikovanejšie, keďže si vyžadujú povinnú niekoľkodňovú karanténu.

Chára má na dosah legendy

Po dlhých štrnástich rokoch sa Zdeno Chára rozlúčil s dresom Bostonu a zamieril do Washingtonu. Bruins mu už nevedeli garantovať isté miesto v zostave, v tíme Capitals by mal začať v tretej obrannej dvojici s Nickom Jensenom.

"Je to niečo, čo som musel vyskúšať. Nechcel som, aby som jedného dňa oľutoval, že som nevyužil túto príležitosť. Som extrémne motivovaný, teším sa na novú šancu a nové výzvy," vyhlásil po podpise ročnej zmluvy 43-ročný bek, ktorý má šancu pokoriť 1600-zápasovú hranicu v NHL.

V základnej časti zatiaľ odohral 1553 stretnutí a v historickom poradí mu patrí 15. miesto. Z aktívnych hráčov odohrali viac zápasov iba Patrick Marleau (1723) a Joe Thornton (1636).

Chára môže v nadchádzajúcom ročníku prekonať niekoľko legiend, iba jeden zápas mu chýba k pokoreniu zápisu ikony Calgary Jaromea Iginlu (1554), jedenásť stráca na velikána Detroitu Nicklasa Lidströma (1564).

Zoznam slovenských hokejistov v kluboch NHL k 12. januáru:

Boston Bruins

Jaroslav Halák (b), Róbert Lantoši (ú)

Calgary Flames

Adam Ružička (ú)

Dallas Stars

Andrej Sekera (o)

Montreal Canadiens

Tomáš Tatar (ú)

New York Rangers

Adam Húska (b)

Ottawa Senators

Christián Jaroš (o) - na waiver listine

Tampa Bay Lightning

Erik Černák (o)

Toronto Maple Leafs

Martin Marinčin (o) - na waiver listine

Vegas Golden Knights

Tomáš Jurčo (ú) - na waiver listine

Washington Capitals

Zdeno Chára (o), Martin Fehérváry (o), Richard Pánik (ú)