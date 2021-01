Vyhodili ho z dorastu Slovana, teraz ho Kmotrík volá späť

Vráti sa David Hrnčár do Slovana?

13. jan 2021 o 19:30 Pavol Spál

V tejto sezóne má DAVID HRNČÁR na konte už osem asistencií, najviac zo všetkých hráčov v domácej futbalovej lige. K nim pridal päť gólov.

Ak by sme to brali hokejovo, na konte má celkovo trinásť bodov. Lepšie je na tom iba Zsolt Kalmár z Dunajskej Stredy (jedenásť gólov a tri asistencie).

"Musím veľa jesť, lebo mám obrovský výdaj energie," tvrdí krídelník Zlatých Moraviec v rozhovore pre SME a Sportnet.

Čo je za vašim vzostupom?

Vždy som veril, že sa mi drina vráti. Nikdy som sa neulieval z tréningov, aj keď som v dorasteneckých kategóriách nikdy nevynikal. Bol som skôr priemer. Stále som mal cieľ - hrať ligu. Chcel som ísť v šľapajach svojho otca. Rodina ma v tom podporovala. Nepoľavím. Verím, že to nebola iba táto polsezóna a moja výkonnosť ešte bude gradovať.

Ste zapožičaný slovanista v malom klube zo Zlatých Moraviec. Vyvoláva to nejaký ohlas?

Nikto ma nepodpichuje. V Slovane som nedostal veľa príležitosti. Aj preto, že tam bola možno nastavená iná cesta. Sústredil som sa na seba. Rozbiehal som kariéru v mužskom futbale a potreboval som sa rozohrať, hrávať pravidelne. Pôsobil som v béčku Slovana a chcel som ísť vyššie. Pomohlo mi angažmán v Pohroní. Z druhej ligy sme postúpili do najvyššej súťaže.

V Zlatých Moravciach som sa ešte viac udomácnil na prvoligovej scéne. Myslím, že sa to vyplatilo. Už ma aj Slovan oslovil, že by ma chcel späť. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Som tomu otvorený. Hrať za Slovan je môj sen. Aj môj otec tam pôsobil (Norbert Hrnčár - pozn. red.). Bolo by pekné, ak by som sa vrátil domov. Na miesto, kde som začínal s futbalom. Urobím všetko preto, aby to tak bolo.

“ Dokonca ma zo Slovana vyhodili v kategórii U19, poslali ma na hosťovanie do Interu. Aj odtiaľ ma poslali preč. „ David Hrnčár

Je váš návrat do Slovana Bratislava reálny už na jar?

Sezónu určite dokončím v Zlatých Moravciach, návrat je reálnejší cez leto. V Moravciach mám zmluvu do konca sezóny, som tu spokojný. Nemám sa na čo sťažovať. Chcem pomôcť k najlepšiemu možnému umiestneniu.

Šéf Slovana Ivan Kmotrík mladší vyhlásil, že vám možnosť splniť si sen ponúknu. Ako to vnímate?

Keď som to čítal, potešilo ma to. Nie každý deň vás osloví taký klub ako Slovan. Bol by som rád, ak by som sa tam vrátil a zabojoval o miesto. Spravím pre to všetko.

V Zlatých Moravciach ste kľúčovým hráčom. Neobávate sa, že vás v Slovane zomelie konkurencia?