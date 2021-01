Počas zápasu sa dozvedel, že sa nakazil. Vyhral, no na turnaji končí

Tenisti čakajú na výsledok testu pridlho.

13. jan 2021 o 7:15 Jana Sedláková

DAUHÁ, BRATISLAVA. Vyhrával v zápase, keď sa dozvedel, že je pozitívny na koronavírus. V stretnutí pokračoval, no bolo mu jasné, že na turnaji končí.

Američan Denis Kudla vyhral v prvom kole kvalifikácie na Australian Open, ktorá sa pre opatrenia v súvislosti s koronavírusom koná v Dauhá, nad Maročanom Elliotom Benchetritom 6:4, 6:3, ale nebolo mu to nič platné.

Po odhlásení postúpil 794. hráč sveta

Kudla sa napriek prísnym opatreniam dostal na kurt, hoci nemal aktuálny výsledok testu na koronavírus.

Tabuľa so skóre ukazovala stav 6:4, 5:3 v prospech amerického tenistu, keď sa Kudla dozvedel, že je pozitívny na ochorenie Covid-19.

Podobné situácie by sa nemali stávať, hráči by mali na kurt chodiť iba po negatívnych testoch. Preto bolo nezvyčajné aj riešenie zo strany organizátorov.

Povolili dohrať začatú hru.

Po nej zvíťazil Kudla v celom zápase 6:4, 6:3. Napriek výhre však na turnaji nemohol pokračovať. Automaticky ho vylúčili z podujatia, keďže musel odísť do karantény.

Jeho nadchádzajúci súper, devätnásťročný Austrálčan Dane Sweeny, ktorý je v rebríčku ATP na 794. mieste, tak postúpil do finále kvalifikácie bez boja. Pre tínedžera pritom ide o vôbec prvú grandslamovú kvalifikáciu v kariére.

Maročan Benchetrit po zápase prišiel s teóriou, že bol blízko postupu.

"Keby som vyhral hru na 5:4, vlastne by som sa dostal do ďalšieho kola kvalifikácie," uviedol na sociálnej sieti instagram.

Kudlu by totiž vylúčili z turnaja po dohratí gemu bez ohľadu na výsledok. A keďže by zápas za tohto stavu nebol ukončený, mohlo by to znamenať aj postup Benchetrita.

Nie je však úplne jasné, či by podobný priebeh skutočne schválili aj organizátori. Maročan totiž mal za sebou jeden a pol hodiny na kurte s pozitívnym súperom a možno by aj on musel ísť do karantény.

Jeho úvaha je tak iba jednou z možností.

Nákazu mohol šíriť personál hotela

Maročan zároveň upozornil, že je problém, ak sa stanú podobné veci a na kurt sa dostanú aj hráči čakajúci na test.

"Sú tu hráči, ktorí čakajú na to, či sa niekto odhlási a budú môcť hrať (ak sa odhlási hráč pred prvým kolom, nahradí ho niekto iný, pozn. red.). Spravili si výlet pre nič. Na druhej strane, niekto sa dostane do tretieho kola s jedným vyhraným zápasom," povedal pre web Tennis Majors.

Pozitívny test na ochorenie Covid-19 mal v kvalifikácii aj Argentínčan Francisco Cerúndolo.

Benchetrit je presvedčený, že hráči sa museli nakaziť priamo v Dauhá. Raz boli totiž hráči testovaní doma pred odletom, raz po prílete a test, ktorý mali pozitívny, bol už tretí v krátkom čase.

"Používame výťahy pre personál, takže sa s klientmi hotela nestretávame. Zopár hráčov uvažuje, či aj personál je tak často testovaný, ako sme my. To by podľa mňa mohol byť pôvodca nákazy," vyhlásil.

Dlhé čakanie na výsledok

Nemec Dustin Brown upozornil, že hráči čakajú na výsledky testov pridlho a možno aj preto sa stalo, že niekoho pustili na kurt bez aktuálneho výsledku.

"Bolo nám povedané, že na výsledok budeme čakať osem až štrnásť hodín. Väčšina hráčov však (vo svojich izbách) čakala na výsledok testu aj viac ako 24 hodín," napísal Brown na twitteri.

"Testovali ma včera o deviatej ráno. Môj zápas bol okolo štvrtej poobede. Výsledok testu som dostal dnes o jedenástej doobeda. Toto skutočne nie je osem až štrnásť hodín," dodal.

Organizátori Australian Open sa priamo k situácii nevyjadrili.

"Dvaja hráči v kvalifikácii na Australian Open v Dauhá mali pozitívny výsledok testu na Covid-19. Premiestnili sme ich do karanténneho hotela," písali organizátori v oficiálnom stanovisku.

"Lokálne zdravotnícke autority a turnajoví zdravotníci monitorujú každého individuálne. Momentálne sa dohľadávajú kontakty," dodali.