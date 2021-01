Kedysi bol na vozíčku, teraz si zahral v slávnom pohári. Otca to dojalo k slzám

18-ročný futbalista trpel vážnou chorobou.

12. jan 2021

LONDÝN, BRATISLAVA. „Kto, ja?“ pozrel sa neveriacky na spoluhráča 18-ročný Declan Thompson. V druhom polčase stretnutia anglického FA Cupu medzi Exeterom a Sheffieldom Wednesday tréner hostí Andy Holdsworth poslal mladíka, aby sa rozcvičil, lebo onedlho nastúpi.

Keď sa tak stalo v pridanom čase, jeho otec doma pred obrazovkou kričal od šťastia a utieral si slzy. Video s jeho reakciou sa stalo virálom.

Mal dôvod na radosť: keď mal Declan päť rokov, predpovedali mu, že nikdy nebude hrať futbal. Trpel totiž Perthesovou chorobou.

Rok a pol na vozíčku

Pri tejto diagnóze sa zníži prívod krvi do hlavice stehnovej kosti, a preto dochádza k jej postupnému odumretiu. Declan sa podrobil niekoľkým operáciám a 18 mesiacov strávil na vozíčku.

Nikdy však neprestával snívať o kariére profesionálneho futbalistu.

„Moji kamaráti ma vždy podporovali a vždy ma zapojili do rôznych aktivít. Brali ohľad aj na to, keď som sa unavil. Keď som ich videl kopať do lopty, chcel som sa pridať a baviť sa s nimi,“ spomínal na svoje začiatky Declan Thompson na mimoriadnej tlačovej konferencii.

Jeho príbeh vyvolal veľký ohlas.

Dres daroval starému otcovi

Odmalička fandil Sheffieldu a vlani s nimi podpísal prvú profesionálnu zmluvu. Za ten čas si upevnil miesto v juniorke.

Po úspešnom debute za A-mužstvo, v ktorom Sheffield Wednesday zvíťazil 2:0, navštívil svojho starého otca.

„On ma brával na zápasy mužov a s ním som chodil aj na tréningy. Ja som bol vtedy Ronaldinho, ktorého som obdivoval. Teraz som dedovi daroval svoj dres. Videl som, že bol šťastný a bol na mňa hrdý,“ dodal stredný obranca.

Svojou nepoddajnosťou inšpiroval mnohých. Po debute za mužov dostal množstvo správ a odkazov. Odpovedá na všetky, aj týmto spôsobom sa chce odvďačiť za podporu.

„Prišli správy z celého sveta, aj od fanúšikov oboch sheffieldských klubov. Futbal spája ľudí,“ zdôraznil.

Pomáha deťom

Je ambasádorom charitatívnej organizácie Steps, ktorá pomáha ľuďom, čo v detstve trpeli postihnutím dolných končatín.

„Chcem stáť pri malých deťoch a pomáhať im, aby dosiahli svoje ciele. Nikdy nehovor nikdy, nie je to koniec,“ vyhlásil Declan Thompson.

Tvrdí, že žiadne limity neexistujú. „Môžeš sa stať hocikým, kým chceš, inštalatérom či futbalistom,“ dodal.