Nároky, ktoré sa kladú na Vlhovú, dlho nevydrží, tvrdí česká expertka

Niektorí slovenskí fanúšikovia tvrdia, že počas priamych prenosov zo zjazdového lyžovania prepínajú v televízii z RTVS na Eurosport. „Dostalo sa to ku mne, ale je to vec vkusu,“ tvrdí spolukomentátorka Eurosportu EVA KURFÜRSTOVÁ.

Bývalá česká lyžiarka, ktorá je aj šétrénerkou českej lyžiarskej reprezentácie, rozpráva zaujímavé informácie o Petre Vlhovej, Ester Ledeckej i bratoch Žampovcoch.

V rozhovore sa dozviete: či je pravda, že Nemci či Američania berú s nevôľou, že líderka Svetového pohára je zo Slovenska,

do akých troch skupín rozdeľuje pretekárky a do ktorej patria Vlhová či Shiffrinová,

prečo a ako bude musieť Vlhová od istého okamihu taktizovať,

prečo Ledecká zažívala na olympiáde v Pjongčangu psychické peklo,

prečo si bratia Žampovci zaslúžia väčšiu pozornosť a či je medzi mužmi väčšia konkurencia.

Čo vás na práci spolukomentátorky najviac fascinuje?

To, že som mohla zostať v spojení s vrcholovým lyžovaním. Keď som končila kariéru, určila som si dva smery, ako si udržať kontakt s lyžovaním. Prvým bolo spolukomentovanie, začala som ním v roku 2014.

Bolo to na skúšku, ohlasy boli pozitívne, tak som v tom pokračovala. Druhým cieľom bolo stať sa medzinárodnou technickou delegátkou, čo sa mi poslednou zloženou skúškou podarilo v tomto roku.

Zároveň ste aj lyžiarska trénerka.

Som trénerka na plný úväzok a všetko ostatné je len niečo navyše. Niekoľko rokov spolupracujem s Adrianou Jelínkovou, ktorá je Holanďanka s českými koreňmi.

V minulosti som jej radila pri technických rozboroch a v súčasnosti som s ňou bola aj v príprave na ľadovcoch. Pomáham aj ďalším českým juniorským lyžiarom.

Niektorí slovenskí fanúšikovia stále opakujú, že priamy prenos si radšej pozrú na Eurosporte ako na RTVS. Zaregistrovali ste to?

Viem o tom, dostalo sa to ku mne. Je ťažké to hodnotiť. Je to vec vkusu a to, čo ktorému fanúšikovi vyhovuje. Mám veľa pozitívnych ohlasov na svoje komentovanie, ale tiež nemusím byť každému podľa gusta.

Na RTVS je spolukomentátorkou Veronika Velez-Zuzulová. Síce nemám šancu ju príliš sledovať, ale počúvam, že to robí dobre. Je fajn, keď bývalí pretekári odovzdávajú ďalej svoje skúsenosti prostredníctvom médií.

Ona k tomu má čo povedať, ľudia ju poznajú a môže byť pozitívnym prvkom pre lyžovanie na Slovensku.

Vyrastali ste v Československu, ktoré teraz v lyžiarskom svete reprezentuje Slovenka Petra Vlhová a Češka Ester Ledecká. Ako vnímate, že sú také úspešné?

Je to fantázia. Je to predovšetkým na základe ich talentu, tvrdej práce a toho, že dokázali okolo seba postaviť kvalitné súkromné tímy, ktorými dokážu dosiahnuť špičkovú výkonnosť.

Je pravda, že väčšie lyžiarske krajiny ako Nemecko, Rakúsko či USA nevidia s veľkým nadšením, že na čele Svetového pohára je pretekárka zo Slovenska?

Viem, že na Slovensku sa to v poslednej dobe dosť preberalo.