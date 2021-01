Zostane Greif v Slovane? Ak príde výhodná ponuka, klub je ochotný reagovať

S prípravou začal aj Maročan Moha.

12. jan 2021 o 19:40 TASR

BRATISLAVA. Futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava odštartovali v utorok prípravu na jarnú časť sezóny s nezmeneným kádrom. Nezmenil sa ani hlavný cieľ, ktorým je zisk tretieho titulu vo Fortuna lige za sebou.

Z preventívnych dôvodov a pre zhoršenú zdravotnú situáciu v tíme z pohľadu výskytu ochorenia COVID-19 musel klub zrušiť plánované sústredenie v Turecku. Športový úsek rieši náhradný plán prípravy a prípravných duelov.

"Situáciou sa intenzívne zaoberáme. Niektorým hráčom vyšli pred štartom prípravy pozitívne testy, sú v domácej karanténe.

V nasledujúcich dňoch prijmeme finálne rozhodnutie o ďalšom pláne prípravy a programe prípravných zápasov," povedal generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml. na oficiálnom klubovom webe.

Hráčov sa budú skôr zbavovať

Mužstvo sa pripravuje na umelej tráve v Akadémii ŠK Slovan. Vedenie klubu naďalej hľadá možnosti v zahraničí, kam by hráči mohli odcestovať na herné sústredenie a tiež hľadá vhodných súperov pre prípravné duely.

Kmotrík ml. tiež povedal, že klub vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu neplánujeme žiadne väčšie hráčske príchody, práve naopak.

"Skôr pracujeme na odchodoch či riešeniach pre hráčov, ktorí majú nižšiu minutáž. Máme veľmi široký káder, čo je aj ekonomický náročné, preto sme otvorení diskusiám. Nehovorím však o žiadnom výpredaji," uviedol.

Greif? Budeme reagovať na vývoj trhu

Prípravu odštartoval tiež marocký krídelník Moha, o ktorého budúcnosti sa špekulovalo v minulých týždňoch.

"Má s nami platný kontrakt a je súčasťou kádra. Pricestoval do Bratislavy a začal s nami zimnú prípravu. Uvidíme, ako sa vyvinie jeho situácia.

Momentálne je naším hráčom a je len na ňom, či si výkonmi a prístupom opäť vypýta miesto v zostave," skonštatoval Kmotrík ml.

Tiež sa vyjadril k otázke prípadného transferu brankára Dominika Greifa.

"Budeme reagovať na vývoj na trhu. V prípade, že príde výhodná ponuka pre klub i hráča, sme ochotní sa o nej baviť a nájsť čo najlepšie riešenie.

S Dominikom však máme podpísaný kontrakt, platný do leta 2023, takže ešte nie sme pod tlakom toho, že by vstupoval do poslednej sezóny svojej zmluvy."

Ekonomická situácia je neúnosná

Slovan sa v čase koronavírusovej krízy snaží bojovať s ekonomickými stratami.

"Ekonomická situácia je vážna a začína byť až neúnosná. V marci to bude rok, čo fungujeme prakticky len s nákladmi a takmer nulovými príjmami. Všetci v klube s tým bojujeme najlepšie, ako vieme, a dôležité je, že fungujeme.

Cením si aj to, že hráči sa ešte v minulom roku v prvej vlne vzdali časti svojich platov, čím nám ako klubu pomohli. Sme v tom všetci spolu a verím, že to zvládneme," dodal v rozhovore Kmotrík ml.