Naposledy sa to stalo za Gottwalda. Česi pre vírus nejdú na šampionát

Koncom decembra hrali na Slovensku.

12. jan 2021 o 20:13 Boris Vanya

PRAHA, BRATISLAVA. V stredu mali sedieť v lietadle a vo štvrtok už nastúpiť na palubovku proti favorizovaným Švédom. Napokon nikam nejdú.

Českí hádzanári museli odriecť účasť na majstrovstvách sveta v Egypte. Dôvodom je vírus, väčšina hráčov ochorela na Covid-19.

Šancu namiesto Čechov dostanú reprezentanti Severného Macedónska.

Nechcú riskovať hanbu

"Aj keby sme odcestovali, bolo by to s hráčmi, ktorí covid ešte nemali. Takže je riziko, že by sa mohli nakaziť na šampionáte. Zo športového hľadiska sa o tom nemusíme baviť. Z tých 21 hráčov, o ktorých sa národný tím opiera, 17 nemôže odcestovať, navyše aj obaja tréneri.

Vyhodnotili sme to tak, že by to bol zo športového hľadiska hazard. Nechceme účasťou za každú cenu spraviť hanbu českej hádzanej," citoval web Českej televízie šéfa hádzanárskeho zväzu Jaroslava Chvalného.

Česi zápasili s vírusom od začiatku januára, keď začali finálnu prípravu.

Na sklonku minulého roka odohrali v Trenčíne prípravný zápas proti Slovákom.

Slovenský tím musel o niekoľko dní ukončiť zraz pre tri pozitívne prípady medzi hráčmi.

Český mal na svetovom šampionáte štartovať po šiestich rokoch a v skupinovej časti ich mali okrem Švédov preveriť aj domáci Egypťania a Čiľania.

Odriekli iba hokejisti

Odrieknutie účasti na svetovom šampionáte akejkoľvek českej reprezentácie je ojedinelá vec, konštatovala Česká televízia.

Z majstrovstiev sveta v niektorom z olympijských kolektívnych športov odstúpili iba hokejisti. V roku 1953 bolo dôvodom ich rozhodnutia úmrtie vtedajšieho prezidenta Klementa Gottwalda.

V rokoch 1950 a 1951 Československo z politických dôvodov tím na šampionát vôbec nevyslalo.