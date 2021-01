Brankár Trenčína sa čertil. O výhre Trnavy rozhodol bizarný vlastný gól

Bolo to smiešne, priznal tréner.

12. jan 2021 o 21:30 Michal Šášky

https://gfycat.com/ifr/PleasingAngryEel

TRNAVA. Prípravný futbalový zápas medzi Spartakom Trnava a AS Trenčín (1:0) rozhodol kuriózny vlastný gól hosťujúceho obrancu Juhu Pirinena.

Na prvý zápas skupinovej fázy Tipsport zimnej ligy, ktorou si viaceré slovenské, české i maltské kluby spestrili zimnú prípravu, bude chcieť fínsky legionár čo najskôr zabudnúť.

V 28. minúte síce so spoluhráčmi dokázal odzbrojiť dvadsaťročného trnavského mladíka Samuela Benoviča, následne však sám poslal loptu nepochopiteľne za chrbát mladého holandského brankára Menna Bergsena.

Ten adresoval svojmu skúsenému 29-ročnému kolegovi z defenzívy len nechápavý pohľad a niekoľko slov. Letná posila tímu pritom patrila na jeseň k oporám tímu a nazbierala štrnásť štartov vo Fortuna lige.

„Nestalo sa prvýkrát, že sme dostali smiešny gól a nedokázali sme na to zareagovať. Toto by sme chceli zmeniť a výsledky budú lepšie,“ komentoval vlastný gól svojho zverenca tréner AS Trenčín Stijn Vreven.

Trenčania sa tak zaradili na posledné miesto C-skupiny Tipsport zimnej ligy, v ktorej ich ešte čakajú súboje so Zlatými Moravcami a Skalicou.

Zvyšné dve skupiny obsadili české tímy z nižších súťaží, medzi nimi aj B-tímy Slavie a Sparty Praha.