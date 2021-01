Začína sa NHL. Lákadlom je nová divízia, favoritmi sú aj tímy so Slovákmi

Zloženie divízií NHL pre ročník 2020/2021

Severná divízia: Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Winnipeg

Západná divízia: Anaheim, Arizona, Colorado, Los Angeles, Minnesota, San Jose, St. Louis, Vegas

Centrálna divízia: Carolina, Chicago, Columbus, Dallas, Detroit, Florida, Nashville, Tampa Bay

Východná divízia: Boston, Buffalo, New Jersey, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia, Pittsburgh, Washington