Škrtel skončil v Turecku. Čo s ním bude ďalej?

Budúcnosť Škrtela je otázna.

13. jan 2021 o 12:10 Pavol Spál

BRATISLAVA. Koncom roka utrpel Martin Škrtel vážne zranenie, roztrhol si achilovku. A sezóna sa preňho predčasne skončila.

Podľa informácií viacerých tureckých médií 36-ročný slovenský obranca ukončil zmluvu s tímom Istanbul Basaksehir. Po vzájomnej dohode.

Informuje o tom aj RTVS na svojej webovej stránke.

Škrtel mal platný kontrakt do konca sezóny. A podľa jeho vlastných slov mal plynúť podľa dohody.

V Turecku získal titul

"Potvrdili sa mi pozitívne skúsenosti, ktoré mám s predstaviteľmi Basaksehiru. Opäť sa ukázali ako seriózni ľudia," vravel Škrtel začiatkom januára v rozhovore pre denník Šport.

"Uistili ma, že bude platiť všetko, čo mám v kontrakte. Prezident dokonca povedal, že na mňa budú myslieť aj pri bonusoch pre celé mužstvo," dodal Škrtel ešte pred pár dňami.

Dlhoročný kapitán reprezentácie vlani získal s Basaksehirom titul. Jeho budúcnosť je otázna. Hrozí mu ukončenie kariéry?

Nepôjde do rizika

"Zranenie je veľmi vážne a musím si uvedomiť, že mám aj súkromný život, ktorý chcem stráviť plnohodnotne," naznačil Škrtel.

Tvrdil, že nepôjde do rizika a nebude na seba vytvárať tlak.

"Ak mi to zdravie dovolí a všetko sa bude vyvíjať dobre, ešte by som si chcel zahrať," dodal slovenský stopér.

V minulosti priznal, že by kariéru rád ukončil na Slovensku. S jeho menom sa spájali Spartak Trnava a AS Trenčín.

"Niekto drukoval Manchester United, Realu Madrid či Liverpoolu, ja som odmalička fanúšikom Trnavy. Ostalo mi to doteraz. Bolo by pekné zahrať si v klube, ktorému držím palce," vravel Škrtel v minulosti v rozhovore pre SME.

Blízko má aj k Trenčínu

"Áno, sme spolu v kontakte, ale je to čisto na jeho rozhodnutí. My budeme určite veľmi radi, ak by prišiel do Trnavy," priznal ešte v lete minulého roka riaditeľ Spartaka Milan Cuninka.

Okrem Trnavy má Škrtel blízko aj k Trenčínu, kde pôsobil od sedemnástich do dvadsiatich rokov.

Trenčín ho láka na nový štadión

"Má tu postavený krásny dom a verím, že tu bude aj bývať. Som presvedčený, že si Martin pred plným a novým štadiónom v Trenčíne zahrá. A pripomenie si časy, keď tu začínal. U nás má dvere otvorené. Dva- či trikrát sme mali veľmi zaujímavú komunikáciu," vravel v lete aj generálny riaditeľ AS Trenčín Róbert Rybníček.