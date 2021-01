Fasel: O hokejovom šampionáte rokujeme so Slovákmi. SZĽH to popiera

Majstrovstvá sveta by sa mali konať v Lotyšsku a v Bielorusku.

13. jan 2021 o 14:00 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Štyri mesiace chýbajú do štartu hokejových majstrovstiev sveta. Po tom, čo sa vlani šampionát neuskutočnil, sa snaží Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) urobiť všetko pre to, aby tento rok turnaj bol.

„Nemôžeme si dovoliť dva roky bez majstrovstiev sveta," povedal Rene Fasel pre švajčiarsky portál watson.ch.

Hoci je polovica januára, chýba odpoveď na kľúčovú otázku: Kde MS budú?

Rene Fasel teraz naznačil, že sa rokuje aj so Slovenskom.

Lukašenko: Pripravíme najlepšie majstrovtsvá

Pôvodne sa mali zápasy majstrovstiev hrať v Lotyšsku a v Bielorusku. Vzhľadom na napätú situáciu v Bielorusku zvažuje IIHF, že by turnaj krajine odobralo.

Fasel sa preto tento týždeň stretol s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Ten tvrdí, že napriek protestom je Bielorusko bezpečná krajina.

Situáciu v krajine porovnal s dianím v USA, kde podporovatelia dosluhujúceho prezidenta Trumpa násilne vnikli do Kapitolu a výsledkom boli štyri obete na životoch.

"Viem, že bez teba by sme majstrovstvá v Bielorusku nikdy nemali. Teraz je to na tebe. Pokiaľ IIHF ustojí tlak, ale Lotyšsko odmietne, pripravíme majstrovstvá sami a budú najlepšie v dejinách. Pokiaľ to IIHF neustojí, MS u nás nebudú. Urob to tak, aby to prospelo hokeju," vravel bieloruský prezident Faselovi.

Ponuka od Dánov

Šéf IIHF zvolal zasadnutie Rady, kde majú prejsť aké sú možnosti ohľadom najbližšieho šampionátu.

Podľa Fasela je stále prvou voľbou usporiadať turnaj v Lotyšsku a v Bielorusku. Minister zahraničných vecí Lotyšska Edgars Rinkevičs však v utorok zdôraznil:

"Usporiadanie MS v Minsku je celkom neprijateľné. Vzhľadom na represie proti demonštrantom vrátane športovcov je zorganizovanie takej udalosti nemorálne."

Fasel sa vraj s Lukašenkom bavil aj o možnosti, že by majstrovstvá hostil len Minsk bez Rigy. „V tejto chvíli však o tejto možnosti neuvažujeme,“ tvrdí prezident IIHF.

Priznal však, že pracujú aj na náhradných riešeniach a sledujú pripravenosť niektorých krajín usporiadať šampionát.

„Dostali sme ponuku od Dánska a rokujeme aj so Slovenskom,“ uviedol Fasel.

SZĽH: O MS nerokujeme

To, že by sa mohol turnaj konať v Bratislave prípadne v Prahe, informoval portál watson.ch už v decembri.

Vtedy Slovenský zväz ľadového hokeja reagoval, že ponuku od IIHF nedostal

„Nedisponujeme takouto informáciou, ani s nami v tejto veci IIHF neviedla rokovania. Máme za to, že všetko ide zatiaľ podľa pôvodného plánu," uviedol hovorca SZĽH Peter Jánošík.

Oslovili sme SZĽH s otázkou, či sa odvtedy niečo zmenilo a či má SZĽH záujem o usporiadanie MS 2021.

"Aktuálne nevedieme s Medzinárodnou hokejovou federáciou rokovanie o prevzatí majstrovstiev sveta 2021. Momentálne sa takouto vecou ani nezaoberáme. Veríme najmä, že IIHF situáciu vyrieši a svetový šampionát sa uskutoční," reagoval Peter Jánošík.

Hokejové majstrovstvá sveta 2021 by sa mali konať od 21. mája do 6. júna. IIHF počíta aj s alternatívou, že by sa uskutočnili bez divákov, čo výrazne znižuje ich atraktívnosť pre hostiteľskú krajinu, ktorá má hlavný zdroj príjmov z predaja vstupeniek.