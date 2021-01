Veria v účasť divákov. O rok sa na Slovensku začne veľký európsky šampionát

Maďari už začali predávať lístky.

13. jan 2021 o 15:50 Titanilla Bőd

BRATISLAVA. Presne o rok sa má začať európsky šampionát v hádzanej mužov na Slovensku i v Maďarsku.

Na území Slovenska sa takéto podujatie konalo naposledy v roku 1990, bude to najväčšia športová udalosť na domácej pôde v budúcom roku.

V súčasnej pandemickej situácii sa však nedá predvídať, za akých podmienok sa napokon uskutoční.

S divákmi či bez nich?

„Pevne verím, že už s divákmi,“ uviedol Jaroslav Holeša, prezident Slovenského zväzu hádzanej. Podľa neho to možno bude prvý veľký turnaj v interiéri s divákmi.

„Májové majstrovstvá sveta v hokeji z tohto hľadiska vôbec nevidím optimisticky. Možno na futbalové EURO divákov pustia, lebo je to exteriérový šport,“ dodal.

V decembri sa konal ženský európsky šampionát v Dánsku za prísnych opatrení. Nórsko ako jeden z organizátorov dokonca odstúpilo a celý turnaj sa odohral v Dánsku. Bez účasti divákov.

„Šampionát v Dánsku ukázal, že je možné uskutočniť takéto podujatie aj bez fanúšikov. Organizátor ale takto príde o veľkú časť príjmu,“ zdôraznil Holeša.

Zmeny na poslednú chvíľu

V stredu sa hrá otvárací zápas majstrovstiev sveta mužov medzi domácim Egyptom a Čile.

Hoci tamojšia situácia by umožnila, aby sa haly zaplnili aspoň na 20 percent, hráči sa voči tomu ohradili.

Nakoniec aj tento šampionát odohrajú pred prázdnymi tribúnami.

Dve krajiny museli pre výskyt nákazy v tíme na poslednú chvíľu odrieknuť účasť – najprv Česi, o deň neskôr Američania. Nahradili ich Severné Macedónsko a Švajčiarsko.

Predaj lístkov od februára

Predseda organizačného výboru ME 2022 Igor Nemeček dúfa, že o rok bude už situácia priaznivejšia.

„Sme v počiatočnej fáze vakcinácie. Máme ešte dostatočný časový priestor, aby sme to mali za sebou,“ domnieva sa skúsený funkcionár.

Maďarská strana začala predávať lístky už v stredu, na Slovensku sa s predajom balíčkov na základné skupiny začne 1. februára.

Turnaj by mohol mať priaznivý vplyv na cestovný ruch, zvyčajne na šampionát prichádzajú fanúšikovia z celého kontinentu. Ak by sa situácia s Covidom-19 dostala do normálu, očakávali by sa vypredané haly.

Minulý rok sa stretli len dvakrát

Slovenská reprezentácia odohrá základnú skupinu v Košiciach, kým v Bratislave by hral český a nemecký tím. Nemci majú už istý postup, kvalifikácia vyvrcholí v máji.

Ďalšie tri dejiská základných skupín budú v Budapešti, Debrecíne a Szegede.

Slovensko i Maďarsko majú ako usporiadatelia už istú účasť, podobne ako úradujúci majstri Európy Španieli a finalisti z predchádzajúceho šampionátu Chorváti.

Práve s nimi by mali na jar odohrať Slováci stretnutia takzvaného Euro Cupu v rámci prípravy na šampionát.

V roku 2020 sa uskutočnili len dve reprezentačné akcie: krátke testovanie v júni a predčasne ukončený zraz v decembri. Pre výskyt koronavírusu sa potom tím musel rozpustiť.

Schudli a majú problémy s dýchaním

V stredu sa zverenci Petra Kukučku stretávajú znova, namiesto trojtýždňovej prípravy ich čaká iba týždeň.

Na konci sústredenia si odohrajú v Győri dve prípravné stretnutia s maďarskou dvadsaťjednotkou.

Trénera národného tímu trápi aj to, že nemôže odhadnúť, ako prekonaná choroba Covid-19 ovplyvní výkony hráčov.

„Niektorí chalani sú tesne po nákaze, ďalší, ktorí ju už prekonali skôr, hlásili problémy aj po dvoch -troch mesiacoch. Koronavírus pôsobí na každého inak. Niektorí hráči stratili tri-štyri kilá, iní majú problémy s dýchaním,“ vysvetľoval Kukučka.

Program prípravy na január prerábal trikrát.

Chcú sa poistiť

Z hľadiska organizátorov prebieha príprava na šampionát podľa plánu. Myslia však aj na to, že by sa situácia zhoršovala.

„Doťahujeme poistenie turnaja pre prípad jeho zrušenia. Veľa poisťovní sa po zrušení množstva minuloročných podujatí do toho nehrnie a hoci to nie je jednoduché, máme už ponuku a do konca januára by mal byť šampionát poistený,“ informoval Nemeček.