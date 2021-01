Viedol aj Handzuša, Lintnera či Országha. Zomrel Ivan Labanský

Úspechy dosiahol i s košickou mládežou.

13. jan 2021 o 17:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Dlhé roky, ešte keď v Košiciach stál starý zimný štadión s prívlastkom Stodola, akoby patril do jeho inventáru.

Stretnúť ho tam sa dalo od rána do neskorého večera. Vždy len v teplákoch a bunde, pripraveného obuť si korčule a vbehnúť na ľadovú plochu.

Jeho úloha bola naučiť tých najmladších základy hokejovej abecedy.

Ivan Labanský nemal za sebou úspešnú hráčsku kariéru ako mnohí jeho kolegovia, ktorí začali s trénerskou prácou medzi deťmi.

Hokej hrával ešte na otvorených klziskách. V drese košickej Lokomotívy to dotiahol iba do krajských majstrovstiev.

Článok pokračuje pod video reklamou

S košickými dorastencami vyhral dva tituly

S Lokomotívou prešiel ešte do novovzniknutej Dukly Košice, ale ihneď po skončení hráčskej činnosti v roku 1964 začal pracovať pri mládežníckych družstvách.

Postupne prešiel všetkými vekovými kategóriami – od prípravky až po starších dorastencov. Tí sa pod vedením Labanského päťkrát prebojovali do federálneho finále.

Na Slovensku v kategórii mladších i starších dorastencov získali jeho zverenci po dva majstrovské tituly.

Prešovský rodák to ako tréner dotiahol až do reprezentácie. Ako asistent prešiel výbermi Československa od 16 do 18 rokov a na vrcholných podujatiach viedol v rokoch 1990 až 1996 slovenský tím do 18 rokov.

Získal viacero ocenení

Niektorí jeho zverenci to do dotiahli až k medailám zo svetových seniorských šampionátov.

V roku 1995 v Senici na ME hokejistov do 18 rokov spolu s Petrom Bohunickým formovali takých hráčov ako Országh, Handzuš, Lintner, Rastislav Pavlikovský, Somík, Vaic, Döme, Podkonický, Ďurčo, Cisár či Barto.

Slovenský zväz ľadového hokeja mu v roku 2009 udelil Zlatý odznak za prínos hokeju.

Za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského a športového hnutia ho ocenil aj Slovenský olympijský a športový výbor Bronzovým odznakom.

Za prácu pre košický hokej mu udelili aj plaketu primátora Košíc.

Ivan Labanský zomrel vo veku nedožitých 79 rokov.