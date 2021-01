Senicu prekvapivo rozdrvil druholigista, prehrala aj Žilina

Pozrite si prípravné zápasy slovenských klubov.

13. jan 2021 o 19:25 SME.sk

SENICA. V stredajšom prípravnom zápase prehrali futbalisti fortunaligovej Senice s druholigovou Podbrezovou 1:4. Všetky štyri góly inkasovali v prvom polčase.

V druhom dejstve po zmene zostavy už len korigoval stav Boris Turčák, ktorý prišiel na Záhorie začiatkom zimnej prípravy z Petržalky.

"Prvý polčas to niektorí chlapci zobrali za zlý koniec, museli sme si to vysvetliť. Nie je to cesta, ktorou chceme ísť," neskrýval sklamanie po zápase tréner FK Senica Anton Šoltis.

Hráči MŠK Žilina podľahli na svojom trávniku poľskému tímu Podbeskidzie Bielsko-Biala 1:2.

"Prehrali sme, preto musíme ešte viac makať. V hrubej fáze prípravy však duel splnil účel, najmä po bežeckej stránke. Herne to malo od ideálu ďaleko, ale od toho je príprava, máme na čom stavať," povedal jediný žilinský strelec Patrik Iľko pre klubový web.

Prípravné zápasy - sumáre:

FK Senica - FK Železiarne Podbrezová 1:4 (0:4)

Góly: 69. Turčák - 31. a 41. Galčík, 12. Gerebenits, 21. Chvátal

MŠK Žilina - Podbeskidzie Bielsko-Biala 1:2 (0:1)

Góly: 62. Iľko - 45. Bieronski, 67. Danielak