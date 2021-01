Ramazzotti: Škriniar patrí medzi troch najlepších, ale v inom systéme

14. jan 2021 o 17:36 Pavol Spál

Taliansky novinár ANDREA RAMAZZOTTI z prestížneho denníka Corriere dello Sport sa špecializuje na Inter Miláno.

Vlani o slávnom futbalovom klube vydal knihu s názvom Legendy Interu.

Ramazzotti v rozhovore pre SME hovorí o situácii slovenského obrancu Milana Škriniara, ktorý v Interi pôsobí.

V rozhovore sa dočítate: prečo by anglické kluby ponúkli za Škriniara viac peňazí než tímy z iných súťaží,

či mal Škriniar osobný problém s trénerom Contem,

prečo dnes majú obzvlášť dobrý vzťah a čím si Škriniar získal Conteho dôveru.

Čo znamená Škriniar pre milánsky Inter?

Kľúčový hráč. V tejto sezóne hráva stabilne v základnej zostave, v posledných trinástich súťažných zápasoch nechýbal ani raz. Spolu so Stefanom de Vrijom a Alessandrom Bastonim tvoria tri základné piliere defenzívy.

Tréner Antonio Conte ho považuje za nenahraditeľného hráča a Milan je obľúbený aj medzi fanúšikmi. Berú ho za jednu z opôr tímu.

Klub ho nepredal pred dvoma rokmi a nepustil ho ani vlani. Najmä preto, že je mladý a manažér klubu chce budovať tím s Milanom v zostave.

Ako ho vnímate vy?

Je dobrým obrancom. Myslím, že preňho je ideálne hrať v systéme na štyroch obrancov, ale dokáže hrať aj v línii s troma stopérmi.

Andrea Ramazzotti. (zdroj: corrieredellosport.it)

Je silný v hre hlavou, nedávno takto strelil dva góly. V poslednom období sa zlepšil aj v ofenzíve. Je nebezpečný najmä vtedy, keď Inter zahráva roh alebo štandardnú situáciu.

Kde má rezervy?

Mohol by sa ešte zlepšiť v situáciách, keď má loptu na kopačke, aby viac pomohol tímu tvoriť hru. Je však ešte mladý a stále má čas, môže sa zlepšiť.

Aký je Škriniarov imidž v Taliansku?

Na to som už odpovedal predtým. Je to kľúčový hráč. Asi mesiac sa liečil z ochorenia na covid-19, ale inak v tomto ročníku nastúpil vo všetkých zápasoch.

Myslím, že patrí k najlepším obrancom v talianskej lige. A bol by jedným z troch najlepších, ak by Inter hral systémom na štyroch obrancov, kde by bol Milan jedným z dvoch stopérov. Ale dobre zvláda aj systém na troch obrancov, ktorý aplikuje tréner Conte.

Inter ho kúpil pred viac ako troma rokmi zo Sampdorie Janov zhruba za 24 miliónov eur. Akú má cenu dnes?