Sme taká detvianska mafia, vraví hokejista, ktorý prehral stávku s manželkou

DETVA, BRATISLAVA. „Zavolajte mi o štvrtej,“ odpísal hokejista Ján Sýkora na správu s prosbou o rozhovor. Športovci si zväčša vyberú čas, keď sú v pohode, nemajú žiadny stres či iné povinnosti a môžu sa sústrediť na debatu.

To však neplatilo pri detvianskom útočníkovi, ktorý počas rozhovoru stihol trikrát nakúpiť, ísť do pivnice po čučoriedky, zabaviť sa so svojimi deťmi a neskôr sa presunúť na masáž.

Tridsaťročný Sýkora v minulosti reprezentoval Slovensko a teraz je lídrom najväčšieho prekvapenia Tipos extraligy.

Nie je to klasický športovec, ktorý žije vo svojej bubline. Popri kariére zvláda veci ako normálny smrteľník, čo ukázal aj počas netradičného rozhovoru.

Nepoužíval v ňom žiadne zbytočné frázy. Bol uvoľnený a vtipný. Bolo to, akoby ste si volali so starým známym, ktorého ste dlhšie nepočuli.

V Detve nie je žiadny chumaj

Hokejisti Detvy sa v predošlých sezónach krčili na spodku tabuľky. Vlani skončili po základnej časti na 12. mieste, predtým boli dvakrát na 10. priečke.

Pre favoritov boli zvyčajne príjemným súperom na zlepšenie si skóre i sebavedomia.

Momentálne sú však s 55 bodmi nečakane na štvrtej priečke tabuľky a na lídra z Popradu strácajú len štyri body. „Chceli by ste vedieť, čo si dávame?“ usmial sa Sýkora.

„Mali sme dobrú fazónu, ktorú sme podporili pracovitosťou a disciplínou. Viaceré zápasy sme ubojovali do víťazstva. Aj keď naposledy sme dostali trochu po prstoch,“ reagoval na prehru s Trenčínom 1:8.

Za nečakanými výsledkami je podľa neho tréner Ernest Bokroš a najmä vynikajúca partia. V tomto prípade to nepovažuje za žiadne klišé.

„Vždy máte v tíme chumaja, ktorého niektorí nemusia. Medzi dvadsiatimi hráčmi sa nájde takmer všade. V Detve ho nemáme. Takú partiu som dlho nevidel,“ vraví Sýkora.

V Detve hrá druhú sezónu. V tíme patrí k najväčším osobnostiam i najproduktívnejším hráčom. Momentálne má na konte desať gólov a deväť asistencií.

„Nie je tu žiadna hviezda, ani ja už ňou nie som. Som skôr taká padajúca kométa,“ prirovnal.

Dajte mi sekundu, zavolám späť

„Počkajte sekundu, len si prepnem telefón, lebo idem ešte do obchodu,“ upozorní zrazu Sýkora.

O chvíľu sa pýta predavačky, kde nájde krúpy do polievky. „Neviem ani, ako to vyzerá, žena ma poslala. Nevadí vám to, však?“ uisťuje sa hokejista.

A spúšťa sa spleť nečakaných udalostí a nezabudnuteľného rozhovoru. Predavačka dáva Sýkorovi na výber krúpy troch veľkostí.