Slovenky chcú postúpiť na olympiádu, čaká ich kvalifikačný turnaj

Účasť na turnaji odmietli až štyri tímy.

14. jan 2021 o 17:47 TASR

KOŠICE. S cieľom postúpiť, ale aj viacerými otáznikmi súvisiacimi s ochorením Covid-19, vycestujú vodné pólistky Slovenska do talianskeho Terstu na kvalifikačný turnaj OH 2020.

Ich príprava bola zásadne ovplyvnená pandémiou, no na turnaj idú s jasnou túžbou.

Podľa trénera Milana Henkricha budú dôležité už výsledky testov na Covid-19, po športovej stránke zasa kľúčové štvrtý, resp. piaty zápas jeho zvereniek na turnaji.

Slovenky nemali ani prípravný zápas

Kvalifikačný turnaj v Terste - skupiny: A-skupina: Holandsko, Taliansko, Francúzsko, Slovensko B-skupina: Grécko, Maďarsko, Izrael, Kazachstan /bude sa hrať v termíne od 19. do 21. januára/

"Na kvalifikačný turnaj ideme bez akéhokoľvek prípravného zápasu. Celkovo bola príprava úplne iná než trebárs pred ME. Ovplyvnili ju obmedzenia súvisiace s pandémiou, pre ktoré sa nehrá ani slovenská liga," poznamenal Henkrich.

Slovenky absolvovali niekoľkotýždňovú spoločnú prípravu v šamorínskej bubline, v ktorej sa snažili najmä o opätovné zžitie sa s vodou a tímovú súdržnosť.

Nevyšla im ani snaha o prípravný zápas v Maďarsku a tak absolvujú zápasovú konfrontáciu až v súťažných zápasoch v Terste.

Termín kvalifikačného turnaja pre pandemickú situáciu v Taliansku presunuli práve na január a organizátori robia všetko pre to, aby už k ďalšiemu posunu nedošlo. Na olympiádu do Tokia sa z turnaja prebojujú prvé dva tímy.

Štyri tímy odmietli účasť

Samozrejmosťou bude testovanie jednotlivých tímov, Slovenky ho absolvujú aj doma pred odchodom do Terstu.

Program Slovenska v Terste: Utorok 19. januára: Holandsko - Slovensko (20.00 hod) Streda 20. januára: Francúzsko - Slovensko (18.00 hod) Štvrtok 21. januára: Taliansko - Slovensko (20.00 hod) Piatok 22. januára: štvrťfinále Sobota 23. januára: semifinále alebo duel o 5.-8. miesto Nedeľa 24. januára: duel o konečné umiestnenie

"V príprave sme vyskúšali 23 hráčok, pretože sme vedeli, že hociktorá môže vypadnúť a to sa aj stalo. Aj tentoraz sa pripravujeme na možnosť, že môže dôjsť k výpadkom.

Vo štvrtok mali dievčatá v pláne antigénové testy, v piatok v Šamoríne zase PCR testy. Po nich vytvoríme 14-člennú zostavu, ktorá vycestuje do Talianska.

Ani tá však nemusí byť definitívna, pretože v Taliansku nás čakajú opäť antigénové i PCR testy, ktoré môžu ovplyvniť našu zostavu. Prakticky až keď budem stáť v Terste pri bazéne, budem vedieť našu zostavu," tvrdí Henkrich.

Jeho zverenky sa v základnej skupine stretnú s Holandskom, Francúzskom a Talianskom, pričom všetky štyri tímy majú istý postup do ďalšej fázy.

Na turnaji malo pôvodne štartovať 12 tímov, no štyri odmietli účasť pre komplikácie vyplývajúce z pandemickej situácie. Tá môže prehovoriť aj do jednotlivých súpisiek.

"Po príchode do Terstu je dovolené mať dve pozitívne testované hráčky. V prípade, že ich bude viac, bude celé družstvo vyradené z turnaja. Dúfam, že nebudeme mať ani tie dve pozitívne," povedal prezident Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivan Šulek.

Slovensko chce prekvapiť

Slovenky absolvujú prvé tri zápasy v základnej skupine, potom ich čaká štvrťfinálový zápas. Po ňom sa buď prebojujú medzi štyri najlepšie tímy turnaja, alebo budú hrať v skupine o 5.-8. miesto.

"Samozrejme, chceme postúpiť a pokúsime sa o to. Prvé tri zápasy rozhodnú o tom, s kým sa ďalej stretneme. Pre nás budú najdôležitejšie štvrtý a piaty zápas," poznamenal tréner Henkrich.

Prezident SPF Šulek verí, že by sa v Taliansku mohlo zrodiť príjemné prekvapenie: "Každý zápas sa začína za stavu 0:0. Samozrejme, že naši súperi sú veľmi silní, ale môže sa stať, že nás naše hráčky milo prekvapia a zaskočia silných favoritov."

Skúsená Kátlovská prekonala koronavírus

K najskúsenejším hráčkam v slovenskom výbere bude patriť 25-ročná Daniela Kátlovská.

"Trénovali sme v rôznych cykloch a myslím si, že sme spravili, čo sa dalo. Ja som nedávno prekonala ochorenie Covid-19 a cítim sa trochu menej vo forme.

Myslím si, že v každom družstve budú nejaké hráčky, ktoré si tým prešli, takže v tomto to bude podobné pre všetkých. S Holanďankami, Francúzkami aj Taliankami sme hrali, poznáme ich a vieme, čo od nich očakávať.

Dúfam, že Francúzkam vrátime prehru z ME. Do Terstu ideme s cieľom podať čo najlepšie výkony a postúpiť na OH," povedala Kátlovská.