Opustil tím a pripravil Sagana o zelený dres. Tento rok ho chce zdolať znovu

Bennett: Neviem, či sa to dá zopakovať, ale pokúsim sa.

15. jan 2021 o 15:15 SITA

BRATISLAVA. Írsky cyklista Sam Bennett v roku 2020 pripravil Petra Sagana o zelený dres na Tour de France a stať sa to môže aj v roku 2021.

Najslávnejšie etapové preteky figurujú v predbežnom pláne pretekára tímu Deceuninck - Quick Step aj v nadchádzajúcej sezóne.

Okrem toho sa však chce výraznejšie presadiť aj na niektorej z cyklistických klasík. A keďže je znamenitý šprintér, najviac by mu mal vyhovovať úvodný a zároveň najdlhší monument sezóny Miláno - San Remo (20. 3.).

Opustil tím a zdolal Sagana

Bennett sa vlani po šiestich rokoch v drese Bora-Hansgrohe presunul k belgickej konkurencii do tímu Deceuninck - Quick Step.

A odchod od Petra Sagana mu prospel.

Pripísal si sedem víťazstiev vrátane dvoch triumfov v etapách na Tour de France, jedného na Vuelte a jedného na Tour Down Under. A vyšperkoval to už spomenutým triumfom v bodovacej súťaži vo Francúzsku.

"Rád by som sa tešil z víťazstva na niektorom z prestížnych jednorazových podujatí WorldTour. Mohlo by to byť napríklad na Miláno - San Remo," komentoval Sam Bennett počas mediálneho dňa tíme Deceuninck - Quick Step.

"Čo sa týka zeleného dresu, nie som si istý, či sa mi to ešte raz môže podariť. Pokúsim sa však o to. Určite sa chcem vrátiť na Tour de France a pridať tam nejaké etapové víťazstvo," cituje ho web cyclingnews.com.

Víta späť Cavendisha

Tridsaťročný cyklista rovnako vyjadril radosť z návratu skúseného Brita Marka Cavendisha do modro-bielych farieb po šiestich rokoch.

Verí, že spolupráca s rekordérom v počte víťazných etáp na Tour de France mu prinesie viaceré pozitíva.

"Je to človek, ktorý ma môže naučiť, ako sa vyrovnať s tlakom a očakávaniami. V kariére to zažil toľkokrát, že skúseností má naozaj na rozdávanie.

Jeho latka bola väčšinou nastavená buď vysoko alebo ešte vyššie. Mark mi veľmi môže pomôcť po mentálnej stránke," doplnil Bennett.