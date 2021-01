Na Dakar zobral starú škodovku. Bol to slušný punk, vravel

O rok sa chce Klymčiw so Škodou na Dakar vrátiť.

15. jan 2021

BRATISLAVA. Škodovka vyhrala etapu na Rely Dakar. Znie to šialene. Na slávnej rely štartujú automobily, do ktorých investovali výrobcovia milióny, aby ich pripravili na náročné podmienky.

Navyše cesta za etapovým víťazstvom môže zabrať roky. Len výška rozpočtu o víťazovi nerozhoduje. Dôležité sú skúsenosti.

Napriek tomu česká automobilka skutočne má prvé víťazstvo na Rely Dakar.

Dokonca pri premiérovom štarte.

Veterán Škoda 130LR však nepredbehol špeciály Mini, Toyoty či Fordu. Podarilo sa mu však vybojovať prvú priečku v šiestej etape a posádka Ondřej Klymčiw a Petr Vlčeksa dlho držali v celkovom poradí na 5. mieste.

Hoci v závere pretekov museli pre poruchy vymeniť prevodovku, motor a riešiť ďalšie problémy, podarilo sa im prísť až do cieľa.

O svojej ceste písali na facebooku aj zdieľali videá na youtube. V Čechách si práve stará škodovka na Dakare získala pozornosť a mnoho fanúšikov. Spomedzi českých posádok mali najväčší ohlas.

Súperili aj s Porsche

Bývalý motorkár Klymčiw sa nadchol pre myšlienku vrátiť sa na Dakar v novej kategórii Classic. V nej súťažia historické autá. V podstate veterány rely. Lenže on sa rozhodol vziať na preteky naprieč púšťou Škodu.

"Na motorke som vždy hovoril, že idem vyhrať. Škodovku chcem doviezť do cieľa, ale rád by som sa vrátil s čo najlepším výsledkom, aby som mohol chodiť s hlavou hore a nehovoriť, že sme boli turisti,“ vravel ešte pred štartom rely pre Český rozhlas Klymčiw.

V súťaži Classic sa však posádky nenaťahujú o čo najrýchlejší čas. Rozdiely medzi rokmi výroby i výkonom je obrovský. Veď Škoda s výkonom 128 koní súperí s Mercedesom triedy G, Toyotou Landcruiser, Mitsubishi Montero či Land Roverom.

Všetko autá, ktoré vznikli pre jazdu v teréne. Dokonca v triede štartuje aj špeciálne terénne Porsche 911 z roku 1982.

Navyše Škoda nie je štvorkolka. Má klasický pohon zadnej nápravy. S ním je oveľa náročnejšie prejsť duny a nerovný terén. Na sypkom piesku auto zapadávalo.

Z piesku ich nevedeli vytiahnuť

Posádky boli hodnotené podľa jazdy pravidelnosti. V rámci etapy absolvujú viacero úsekov, pričom každý z nich musia prejsť čo najvyrovnanejšou jazdou.

K jednotlivým bodom sa posádky musia dostať v určitom čase. Za predčasný aj neskorý prejazd získavajú trestné body. Vedie ten, kto má trestných bodov najmenej.

Veterány nejazdili rovnaké etapy ako ostatní pretekári s ohľadom na výkon a technické parametre áut. Lenže napríklad vo štvrtej etape odjazdili až 960 kilometrov. Takú vzdialenosť nemali v rámci etapy ani moderné autá.

"Po trinástich hodinách som si sadol na kovové schody sprievodného auta a mal som pocit, že sedím v príjemnom kresle,“ opisoval český pretekár, aké je prejsť bezmála tisíc kilometrov v teréne.

Podádka dokázala so škodovkou dlho jazdiť veľmi dobre a darilo sa jej, hoci v tretej etape ohli zadnú nápravu a mali v ďalších etapách technické problémy pribúdali.

V závere rely museli auto z púšte do cieľa viackrát ťahať. Najskôr sa pokazila spojka, neskôr prasklo tesnenie motora, v ďalšej etape prišli o náboj zadného kolesa.

"Boli sme tak zapadnutí, že nás nedokázali vytiahnuť ani organizátori. Nakoniec nás vytiahol až jeden zo súperov z najsilnejšej kategórie T1. A to aj on dvakrát zapadol, kým nás vytiahol von,“ opisoval Klymčiw 9. etapu.

Zakaždým po tom ako sa auto pokazilo, ho do rána dali mechanici do poriadku a posádka ďalej pokračovala, hoci vždy za cenu vysokej penalizácie. Ale zámer bol, aby Škoda prišla až do cieľa. Sympatie medzi fanúšikmi si získali práve tým, že sa nevzdávali hoci auto v teréne evidentne trpelo.

Pôvodne model 130 LR vznikol pre seriál majstrovstiev sveta v rely. Lenže púštna rely kladie ešte vyššie nároky na jazdu v teréne.

Toto nie je zlý deň, ale smola

Po tom ako prasklo tesnenie, bol Klymčiw frustrovaný. "Najradšej by som to zabalil,“ vravel. "Môžeme to zabaliť a ísť budúci rok, alebo vymeníme motor a dokončíme. Toto nie je zlý deň, po tom čo som zažil na Dakare 2016 a 2018. Toto je smola, zdravie je hlavné,“ dodal.

V predposlednej etape ich v jednej chvíli predbehlo zadné koleso, ktoré sa uvoľnilo. Znovu museli stáť a v púšti opravovať auto. To už bol však šéf tímu samý úsmev.

"Všetko stojí proti nám, ale sme zdraví, veselí, všetko máme – desiatu aj kávu,“ hovoril veselo.

"Som rád, že sme to zvládli. Je obdivuhodné, ako sa ľudia spojili. Bol to slušný punk," vravel v cieli Klymčiw. V kategórii classic obsadili 19. priečku.

Posádka problémy už brala s humorom a z nich zrejme najviac práve Klymčiw.

Ešte keď súťažil na motorke, túžil slávnu rely vyhrať. V roku 2017 skončil celkovo na 12. priečke. Cítil, že má na to, aby súperil s najlepšími.

Pád prežil zázrakom

Nasledujúci rok však mal veľmi ťažký pád a takmer pri ňom prišiel o život. Spadol v rýchlosti 115 km/h. Zlomil si pri tom štyri stavce, mal prepichnuté pľúca a poškodené krčné tepny.

"Problém ani nebol so stavcami. Než ma dostali do nemocnice trikrát mi prestalo biť srdce. Tri zo štyroch tepien, ktoré zásobujú mozog, som mal pretrhnuté. Pravá hemisféra nebola prekrvená,“ opisoval Klymčiw stav v akom bol.

Päť týždňov ležal v kóme. V umelom spánku ho previezli z Peru do Českej republiky. Aj po tom čo sa prebral mal dlho vážne problémy. Najskôr bol paralyzovaný na pravej polovici tela. Prebral sa 16. februára, čo je deň jeho narodenín.

"Tie však oslavujem 8. januára (deň, kedy takmer prišiel o život – pozn.red.) a všetci v mojom okolí to rešpektujú. Lekári to dodnes berú ako zázrak, že som zranenia prežil a fungujem normálne,“ dodal Klymčiw pre auto.cz.

Vlani sľúbil, že na motorke už nikdy nebude pretekať. Na Dakar sa vrátil na Škodovke. Získal si tým veľa priaznivcov. Aj tým že sa odmietli vzdať a dokázali sa dostať až do cieľa. O rok sa chce Klymčiw so 130-tkou na Dakar vrátiť.