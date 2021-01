Zatvorené bazény ich ničia. Aj lyžiar potrebuje sneh, vraví prezident SPF

Američania sa nikam neponáhľajú, vraví.

15. jan 2021 o 18:58 Patrik Fotta

BRATISLAVA. Slovenskú ženskú vodnopólovú reprezentáciu čaká budúci týždeň v talianskom Terste kvalifikácia o postup na olympiádu. Zverenky trénera Milana Henkricha sa na dôležitý turnaj nemohli pripravovať podľa predstáv. Prípravné zápasy im zmarila situácia s pandémiou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Šéf Slovenskej plaveckej federácie IVAN ŠULEK hovorí o tom, čo Slovenky v Taliansku čaká, kedy by sa mohli otvoriť bazény na Slovensku a vyjadril sa aj k téme prednostného očkovania športovcov.

Kajakári združení v Športovom centre polície sa dali zaočkovať pred odchodom na sústredenie do USA, kde sa budú pripravovať na olympiádu v Tokiu. Ako to vnímate?

Všetci športovci, ktorí boli prednostne a mimo oficiálneho poradia zaočkovaní, mali svoje miesta prenechať rizikovým skupinám. Ale nielen oni. Odsudzujem aj mladých politikov, pre ktorých vakcína ani zďaleka nie je taká potrebná ako napríklad pre pracovníkov v kritickej infraštruktúre.

Kedy by podľa vás mali byť športovci zaočkovaní?

Čítal som vyjadrenia zahraničného lekára o tom, že očkovanie môže znížiť výkonnosť športovca. Preto sa ani Američania, ktorí idú na olympiádu, s vakcináciou príliš neponáhľajú. Chcú si počkať na klinické štúdie a na základne nich sa potom rozhodnú. Je tu aj možnosť, že olympiáda bude zrušená, keďže v Japonsku majú momentálne silnú tretiu vlnu pandémie a práve v Tokiu sú veľmi vysoké počty nakazených.

Súvisiaci článok Tajná operácia zlákala Rusov do afganskej pasce. Do OH vstupovala politika Čítajte

U nás by mali byť športovci zaočkovaní, až keď prídu na rad bežní ľudia, teda po zdravotníkoch a osobách z kritických skupín. Predpokladám ale, že to bude nejaký čas trvať. Ak by sme boli ako Veľká Británia, kde očkujú 200-tisíc ľudí denne, športovci by asi prišli na rad už vo februári.

Vodné pólistky Slovenska čaká na budúci týždeň kvalifikačný turnaj o postup na tokijskú olympiádu. V akom režime bude družstvo v Taliansku fungovať?

Dievčatá aj realizačný tím čaká pred vstupom do bubliny testovanie. Do Talianska sa presunú autobusom a hneď po príchode ich čaká ďalšie testovanie. Podujatie sa vzhľadom na situáciu s pandémiou bude konať bez divákov. Celá akcia bude prebiehať v karanténnom režime. Ak by sa v tíme potvrdili tri pozitívne prípady na covid, celé družstvo vypadáva z kvalifikácie.

Prípravu na kvalifikáciu výrazne skomplikovalo uzavretie bazénov na Slovensku. Zvažovali ste prípravné zápasy v zahraničí?

Keďže sme nemali možnosť trénovať a hráčky boli prakticky tri mesiace doma bez bazénu, nemalo by pre nás veľký význam dohadovať zápasy s okolitými krajinami. Je veľká škoda, že pred takýmto dôležitým turnajom družstvo nemalo možnosť aspoň trénovať v domácich podmienkach tak ako iné krajiny.

Kedy by mohlo dôjsť k znovuotvoreniu bazénov?

Je to veľmi ťažké predpovedať. Budem rád, keď budeme mať v máji otvorené všetky bazény na Slovensku. Žiaľ, musím skonštatovať, že sme jedným zo športov, ktoré protipandemické opatrenia najviac postihli.

Tréningy v bazéne nie je možné nahradiť behmi v lese alebo v telocvični. Bez citu k vode sa to jednoducho nedá. Je to, akoby mal lyžiar trénovať bez snehu. V okolitých krajinách za prísnych opatrení trénovať môžu a dokonca niekde prebiehajú aj súťaže.