Futbal len na play station, žiadna Vlhová v Jasnej? Volejbal vyvolal vášne

Semifinálové zápasy pohára zrušili.

15. jan 2021 o 18:38 Daniel Dedina

BRATISLAVA, PREŠOV. Šport na Slovensku výrazne obmedzuje pandémia, od októbra je povolené len konanie najvyšších súťaží vo futbale, hokeji, basketbale, hádzanej a volejbale.

Výnimku neskôr dostala aj druhá futbalová liga.

V úvode roka 2021 sa napriek mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácii rozbehol Slovenský pohár vo volejbale. To vyvolalo veľké vášne.

Husár: Ide o nepovolenú súťaž

Konanie pohárovej súťaže vo volejbale rázne odsúdil štátny tajomník pre šport Ivan Husár.

„Ak si na nejaký čas súťažne neškrtnú profesionálni hokejisti, hádzanári, basketbalisti, o šesť týždňov budú hrať futbalisti ligu na play station a na začiatku marca žiadna Vlhová v Jasnej, tak nech všetci hľadajú vinníka vo vedení Slovenskej volejbalovej federácie,“ napísal Husár pred pár dňami na facebooku.

Slovenský pohár vo volejbale označil v súčasnej situácii za nepovolenú súťaž a ostro vystúpil voči čelným predstaviteľom Slovenskej volejbalovej federácie, zastupujúcemu generálnemu sekretárovi Tomášovi Singerovi a súťažnému riaditeľovi Ľubomírovi Stražayovi.

„Čo sme sa na sekcii športu na ministerstve nadreli, kým sme v októbri vysvetlili šéfovi futbalu v Dunajskej Strede (Oszkár Világi, pozn. red.), aby revidoval svoju 'akciu s divákmi'.

Nič by nebol porušil, ale vzal vážne môj argument, že športu to ublíži ako celku,“ vyhlásil Husár, inak bývalý tréner VKP Bratislava i slovenskej volejbalovej reprezentácie.

Jednorazové podujatie či nie?

„Slovenský pohár vo volejbale bol organizovaný na základe platnej vyhlášky o organizácii hromadných podujatí jednorazovej povahy,“ argumentujú predstavitelia SVF.

Pre januárový termín pohára, v ktorom štartujú len extraligové tímy, sa rozhodli z dôvodu odloženia kvalifikácie majstrovstiev Európy.

Celú záležitosť údajne konzultovali s ministerstvom školstva aj Úradom verejného zdravotníctva a žiadne výhrady nezaznamenali.

V stanovisku sa odvolávajú aj na semifinálové zápasy hokejového Kaufland Cupu, ktoré sa uskutočnili v decembri.

Podľa Husára nie je Slovenský pohár vo volejbale jednorazové podujatie, ale trojkolová súťaž.

Poukázal tiež na to, že na Slovensku platí do 24. januára zákaz vychádzania. Keďže v extralige sa v tejto sezóne nehrá nadstavba, termínov na uskutočnenie pohárovej súťaže je podľa neho dostatok.

Zo štvrťfinálového programu Slovenského pohára sa minulý týždeň napokon uskutočnili len dva zápasy. Trenčín a VKP Bratislava pre problémy súvisiace s koronavírusom zo súťaže odstúpili.

V sobotu 16. januára bolo v Prešove naplánované semifinále súťaže. Malo ísť o stretnutia Svidník - Košice a Myjava - Prešov. V piatok popoludní padlo rozhodnutie, že sa hrať nebude.

Organizátor: Nikoho by sme neohrozili

„Vzniknutá situácia a mediálny tlak v tejto súvislosti nás mrzí. Organizáciu turnaja sme prijali s úmyslom dodržať všetky hygienické a protiepidemiologické opatrenia, čo sa nám aj podarilo.

Splnili sme všetky nariadenia stanovené vládou a hlavným hygienikom. Odobril ich aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove,“ povedal pre SME generálny manažér VK Prešov Marián Palenčar.

Prešovčania plánovali zápasy vysielať prostredníctvom online streamu.

„Boli by sme veľmi neradi, ak by funkcionársky konflikt na vyšších miestach vrhol zlé svetlo na náš klub. Uvedomujeme si vážnosť situácie s pandémiou na Slovensku, ale trváme na tom, že podmienky, ktoré sme hráčom a ich realizačným tímom pripravili, by ich ani ostatných účastníkov v športovej hale neohrozili,“ tvrdí Palenčar.

„Chceli sme len hrať volejbal. Napriek spomenutým okolnostiam sme v tejto situácii súhlasili s odložením semifinálového turnaja,“ dodal.

Pokračovanie aktuálneho ročníka Slovenského pohára zatiaľ nemá stanovený termín.