O'Sullivana vyradil veľký rival, na Masters hviezdi 20-ročný debutant

Všetky duely vyhrali rebríčkovo nižšie postavení hráči.

16. jan 2021 o 9:15 Jerguš Radačovský

MILTON KEYNES. Anglický hráč snookru Ronnie O'Sullivan nezabojuje o ôsmy titul na prestížnom turnaji Masters, ktoré je súčasťou Triple Crown.

V piatkovom štvrťfinálovom zápase nestačil na krajana Johna Higginsa, ktorému podľahol 3:6. O'Sullivan je rekordérom v počte triumfov na Masters.

Higgins, ktorý ovládol podujatie dvakrát, znížil vzájomnú zápasovú bilanciu na 29:35. Rivali proti sebe súperia na profesionálnom okruhu už od roku 1992.

O'Sullivan: Higgins je príliš dobrý

"Hráme proti sebe takmer tridsať rokov a som stále hrdý na to, že súťažím. Skôr či neskôr príde čas, keď takéto zápasy nebudeme hrať, preto si ich treba užiť, kým sa dá," povedal 45-ročný Higgins pre World Snooker Tour.

Masters 2021 - program: Sobota 16. január: 14.00 Stuart Bingham (14-Ang.) - Yan Bingtao (11.-Čína) 20.00 David Gilbert (13.-Ang.) - John Higgins (6.-Ang.) Nedeľa 17. január: 14.00 finále

V semifinále ho vyzve o šesť rokov mladší Angličan David Gilbert, ktorý stále čaká na veľký turnajový triumf. O finále zabojuje opäť po roku, vlani však neuspel. Teraz zdolal vo štvrťfinále po dráme favorizovaného krajana Kyrena Wilsona 6:5.

"Bol by som rád, keby to Higgins vyhral. Pre neho a pre snooker," povedal po prehre 45-ročný O'Sullivan.

"Bolo by fantastické vidieť Johna opäť zbierať trofeje. Je na to príliš dobrý, a nebyť Judda Trumpa, pravdepodobne by sa mu to aj darilo," dodal.

Bingtao napodobnil Dinga

O finále zabojuje aj 20-ročný Číňan Yan Bingtao, ktorý pri debute vyhral už dva náročné duely. Vo štvrťfinále mu čelil Škót Stephen Maguire, ktorého zdolal tesne 6:5 a je stále v hre o senzačný triumf.

Bingtao je najmladším semifinalistom Masters od roku 2007, keď rovnaký zápis dosiahol jeho krajan Ding Junghui vo veku 19 rokov.

"Z výsledku som nadšený. Na začiatku som nečakal, že prejdem prvým kolom, teraz som v semifinále. Je to pre mňa úspech," povedal šťastný Bingtao pre World Snooker Tour, ktorý v úvodnom dueli porazil svetovú dvojku - Austrálčana Neila Robertsona.

Číňana však čaká náročná prekážka. V boji o finále nastúpi proti obhajcovi Stuartovi Binghamovi.

Angličanovi sa v tejto sezóne nedarilo, keď sa ani raz nedostal medzi osem najlepších. Na Masters však ukazuje, že s ním aj vo veku 44 rokov treba počítať.

Smutnou správou pre fanúšikov je odhlásenie legendárneho Stephena Hendryho z podujatia WST Pro Series. Škót sa mal vrátiť do okruhu už niekoľkokrát, ale napokon si po ďalšom ohlásenom návrate nezahrá ani 20. januára.