Najlepší bol v oboch kolách. Nórsky lyžiar oslavuje prvé víťazstvo

Na pódium poskočil Alexis Pinturault.

17. jan 2021 o 15:22 TASR

FLACHAU. Nórsky lyžiar Sebastian Foss-Solevaag dosiahol premiérový triumf na podujatiach Svetového pohára.

V nedeľňajšom slalome vo Flachau zvíťazil o 76 stotín sekundy pred domácim Rakúšanom Marcom Schwarzom, tretí skončil Francúz Alexis Pinturault s mankom 0,95 s. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Je to tímová zásluha

Foss-Solevaag viedol už po úvodnom kole a vo veku 29 rokov si pri 86. štarte v pretekoch SP pripísal prvé víťazstvo a štvrté pódiové umiestnenie.

"Pracoval som veľmi tvrdo po veľmi dlhý čas. Som nesmierne šťastný, že sa mi to konečne podarilo. Nie je to moja individuálna, ale tímová zásluha. Je to veľmi príjemný pocit," povedal Nór vo vysielaní Eurosportu.

Na čelo hodnotenia disciplíny sa vrátil Schwarz, Pinturault si ešte viac upevnil vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu.

Na pódium len jeden Rakúšan

Na zjazdovke Hermanna Maiera sa po sobotnej náhrade za švajčiarsky Wengen išla o deň neskôr náhradná súťaž za klasický slalom v Kitzbüheli.

Na trati husto snežilo a Foss-Solevaag mal pomalší štart. Od druhého medzičasu však chytil rytmus a čistou jazdou sa usadil na čele.

Zaňho sa v prvom kole zaradili traja Rakúšania, pričom prekvapil najmä druhý Fabio Gstrein, ktorý štartoval s vyšším číslom 18.

V druhom kole si výrazne polepšil francúzsky slalomár Pinturault, ktorý sa na pódium vyšvihol z ôsmeho miesta.

Pohľad na francúzskeho lyžiara Alexisa Pinturaulta. (zdroj: TASR/AP)

Manuel Feller išiel rovnako ako pri sobotnom triumfe na hrane rizika a budoval si náskok. Tentoraz sa však nevyhol veľkej chybe, po ktorej sa síce udržal na trati, no prepadol sa až do druhej desiatky výsledkovej listiny.

Ani Gstrein sa na pódiu neudržal, ale aj piatym miestom dosiahol svoj najlepší výsledok v kariére SP. Česť Rakúska zachránil Marco Schwarz.

Nór bol najrýchlejší v oboch kolách a triumfoval suverénnym spôsobom.