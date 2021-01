Smrteľné úrazy? Dakar iný nebude, vraví Svitko

S ôsmym miestom na Dakare je spokojný.

17. jan 2021 o 21:43 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Od druhej priečky v roku 2016 sa Štefan Svitko vracal na Rely Dakar s nádejou na dobrý výsledok, lenže zakaždým bojoval s problémami.

Po technických problémoch v roku 2017 skončil až dvadsiaty piaty, pred tromi rokmi odstúpil po ťažkom páde. V roku 2019 zase ostal stáť v púšti s motorkou a dodnes nie je celkom jasné, v čom bol problém.

Vlani síce preteky dokončil, ale znova nebol v najlepšej nálade. Trápila ho tragická nehoda Paula Goncalvesa, ktorého pomáhal zachrániť.

Tento rok sa vyhol pádom, jazdil opatrne a skvele fungovala aj technika. Štefan Svitko sa po štyroch rokoch znovu umiestnil v celkovom poradí slávnej rely v elitnej desiatke, konkrétne na ôsmej priečke.

„Vravel som, že keď budem do desiateho miesta, bude to úspech. Z ôsmeho miesta mám radosť, hoci je pravda, že vnútri som chcel dosiahnuť viac. Ale teším sa aj z tohto výsledku,“ vravel Svitko po návrate zo Saudskej Arábie.

Na Slovensko priletel v noci zo soboty na nedeľu. Keďže pricestoval zo zahraničia čaká ho dvojtýždňová karanténa. Tento čas plánuje využiť na oddych s rodinou.

Airbagy sa osvedčili

Najväčšie púštne dobrodružstvo sa po druhý raz uskutočnilo výlučne v Saudskej Arábii. Etapy boli viac-menej podobné ako pred rokom.

„Tento rok to bolo trochu ťažšie ako vlani. A bolo to aj nebezpečné. Aj tento rok boli smrteľné úrazy. Ale je to Dakar a iné to nebude. Patrí to k tomu a musíte sa s tým vyrovnať,“ vraví Svitko.

„Náročnejšia bola druhá polovica pretekov, pretože sa menej jazdilo po piesku a viac medzi kameňmi a v riečištiach vo veľkej rýchlosti. Jazdci začali vypadávať, pretože aj pri malej nepozornosti trafíte kameň a v tej rýchlosti to znamená pád a zranenie,“ opisoval.

Sám mal napriek ťažkej trase len dva pády. Nič vážne sa mu nestalo a pomohla mu aj airbagová vesta. Tá sa nafúkla, keď jazdec padal a stlmila náraz.

„Vesta sa osvedčila. Mnohí na to najskôr nadávali, ale bola to dobrá zmena. Veľa jazdcov bolo nakoniec spokojných. Určite to pomohlo.“

Znovu si pripomenul tragédiu

Napriek tomu znovu prišlo k vážnym zraneniam a pri prevoze do Francúzska zomrel 52-ročný motocyklista Pierre Cherpin.

Veľmi ťažký pád mal aj Ind CS Santosh. Svitko si spomína, že pri jeho páde mu pomáhal ďalší slovenský pretekár Martin Benko.

„Spadol asi v piatej – šiestej etape. Bol z rovnakého tímu ako Goncalves, ktorý vlani zahynul. Maťo Benko pri ňom stál, keď ho oživovali, keď prišiel do cieľa, vravel, že je asi mŕtvy. Ale dozvedeli sme sa neskôr, že je v umelom spánku a dokonca sa ho podarilo prebudiť. Dúfam, že bude v poriadku,“ hovoril Svitko.

Dakar prechádzal opäť rovnakým miestom, na ktorom vlani zahynul Goncalves. Svitko bol vtedy na mieste nehody veľmi dlho.

„Každý má obavy. To, čo som zažil vlani ma neposunie vpred, ale blokuje vás to,“ opisoval Svitko a následne dodal:

„Presne som vedel, kde sa tá nehoda stala, na ktorom kameni. Trčal tam veľký kameň. Išli sme viacerí asi 130-tkou. Ani nebol zaznačený v roadbooku a všetci prechádzali tým miestom. Našťastie som stihol zareagovať a nespadol som.“

Pneumatiky musel šetriť

Veľkou témou medzi jazdcami bolo aj pravidlo len o 6 zadných pneumatikách na 12 etáp celej rely. Mnohých hnevalo, že je to proti zdravému rozumu a neprispeje to k bezpečnosti, skôr naopak.

„Každý s tým bojoval. Ja som na jednej zadnej pneumatike musel prejsť tri etapy, pretože hneď v prvý deň som jednu poškodil. Pritom som mal v pláne na jednej prejsť dve etapy, ale kameňom nerozkážeš a pneumatiky sa trhali.

Musel som si dávať pozor pri dobrzďovaní a pri zrýchľovaní zo zákruty. Ale či máte novú alebo starú, na rovine každý držal plný plyn,“ vysvetľoval Svitko.

Kvôli pandémii koronavírusu bol bivak uzavretý a všade vládli prísnejšie bezpečnostné opatrenia.

„Všetko zlé je na niečo dobré. Napríklad preberanie techniky sme vybavili rýchlejšie ako v minulých rokoch, aj slávnostné ceremoniály prebehli hladko.

V bivaku bolo málo divákov a všetko išlo rýchlejšie. Privítal by som, keby to tak bolo aj o rok,“ dodal Svitko.

Z troch slovenských pretekárov v kategórii motocyklov dokončili preteky dvaja. Okrem skúseného Svitka ešte aj debutant Erik Vlčák.

Veterán Dakaru Ivan Jakeš nemohol odštartovať do prvej etapy, pre pozitívny test na Covid-19. Martin Benko odstúpil po páde v 9. etape.