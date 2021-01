Už teraz sú legendami. Do hokejových hviezdnych vojen pribudol Chára

Z výhry sa radoval Crosbyho Pittsburgh.

17. jan 2021 o 23:48 Daniel Dedina

Zdeno Chára v súboji so Sidneym Crosbym. (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Je najlepším hokejistom sveta Sidney Crosby či Alexander Ovečkin? Na túto otázku nikdy neexistovala jednoznačná odpoveď.

Rovnako ako vo futbale, kde sa roky vedú debaty o tom, či je lepší Argentínčan Lionel Messi alebo portugalský útočník Cristiano Ronaldo.

Tridsaťpäťročný Rus i o dva roky mladší Kanaďan patria medzi najlepších hráčov hokejovej histórie. Ich štatistiky sú ohromujúce.

Nie sú kamaráti, ale rešpektujú sa

Ovečkin sa v NHL približuje rekordu legendárneho Wayna Gretzkeho, ktorý sa dlho považoval za neprekonateľný - 894 gólov v základnej časti.

Chýba mu ich ešte 187.

Vzhľadom na to, že v profilige má na konte už osem sezón, v ktorých strelil 50 a viac gólov, nemusela by to byť pre ruského útočníka nesplniteľná misia.

Crosbyho často porovnávali so samotným Gretzkym, či inou legendou svetového hokeja i Pittsburghu Penguins, Mariom Lemieux.

V 988 zápasoch základnej časti získal 1 265 kanadských bodov a pri porovnaní tímových úspechov má pred svojim rivalom výrazný náskok.

Crosby je trojnásobný víťaz Stanleyho pohára (Ovečkin ho vyhral raz), dvakrát sa stal olympijským víťazom (Ovečkin ani raz) a v počte titulov majstra sveta je medzi nimi remíza 2:2.

Avšak kým Ovečkin už hral na desiatich majstrovstvách sveta (v roku 2012 bol pri finálovej výhre nad Slovenskom 6:2), Crosby len na troch.

„Nie sme najlepší kamaráti, ale rešpektujem jeho hru. Zažil som proti nemu dobré i horšie chvíle. Súvisí to s tým, že sme proti sebe odohrali množstvo zápasov,“ komentoval Crosby vzťah oboch hokejových superhviezd.

Alexander Ovečkin (vľavo) po finálovom triumfe na MS 2012. (zdroj: TASR)

Chára bol na ľade takmer 20 minút

V ročníku 2020/2021 odohrá každý tím NHL v základnej časti len 56 zápasov. Namiesto tradičných 82 stretnutí.

V snahe vyhnúť sa nadmernému cestovaniu nastupujú proti sebe len tímy z rovnakých divízií. Ich zloženie sa oproti minulým rokom upravilo.

Pittsburgh s Washingtonom narazia do polovice mája na seba až osemkrát. Prvýkrát sa tak stalo v sobotu podvečer.

„Hviezdne vojny majú po druhej tretine nerozhodný stav 3:3,“ vravel počas zápasu komentátor televízie Nova Sport. V tretej tretine ani v predĺžení už gól nepadol, o výhre Pittsburghu 4:3 rozhodol v nájazdoch Guentzel.

Crosby s Ovečkinom boli opäť neprehliadnuteľní. Ale nebolo to len o nich.

Vo veku 43 rokov absolvoval premiéru v súboji tradičných rivalov ďalší hokejista, ktorý sa v budúcnosti stane členom Siene Slávy NHL.

Slovenský obranca Zdeno Chára bol tretím najvyťaženejším hráčom Washingtonu, na ľade strávil vyše 19 minút.

Viditeľný bol najmä pri oslabeniach, pre ktoré ho Capitals brali do mužstva.

Pittsburgh nevyužil ani jednu z piatich presiloviek, Crosby tentoraz nebodoval. Ovečkin si pripísal gól aj asistenciu a v historickej tabuľke najlepších strelcov súťaže sa posunul už na siedme miesto.

Chára sa prezentoval obetavou hrou, v tretej tretine ho skolila strela McCanna, ale v hre pokračoval ďalej. Po prestupe z Bostonu zaznamenal prvú prehru.

Ovečkin: Bude prínosom vo všetkom

„Keby ste mi pred tromi rokmi povedali, že budem hrať v jednom tíme s Henrikom Lundqvistom a Zdenom Chárom, bol by som som z toho hotový,“ priznal pred niekoľkými dňami na tlačovej konferencii Ovečkin.

„Do tímu prinesie novú energiu. Môžeme čerpať z jeho prístupu k hre. Pomôže našej defenzíve, chlapcov veľa naučí. Bude prínosom vo všetkom,“ povedal ruský kanonier na adresu Zdena Cháru.

Ďalší slovenský hokejista v službách Washingtonu Richard Pánik nastúpil rovnako ako Chára v tretej formácii. Odohral vyše trinásť minút, trikrát vystrelil na bránku a pripísal si jeden mínusový bod.