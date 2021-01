Z tretej ligy medzi elitu? Brankárovi Košíc vštepili dôležitú vlastnosť

Snaží sa poučiť z vlastných chýb.

18. jan 2021 o 10:02 Patrik Fotta

KOŠICE. Vo svojom materskom klube nikdy nebol v pozícii brankárskej jednotky. Ako náhradník čakal na šancu. A keď ju dostal, tím podržal.

Na nedostatok príležitostí sa nesťažoval. Tvrdo na sebe pracoval.

V sezóne 2013/14 získal Dominik Riečický s Košicami majstrovský titul. Oceliarom pomohol k úspechu skvelými výkonmi v základnej časti.

V kariére následne pokračoval v druholigovom Prešove. Po roku sa však opäť vrátil do Košíc, kde si zachytal aj v hokejovej Lige majstrov.

Predviedol sa v nej vo výbornom svetle. V troch stretnutiach mal bilanciu 0,96 gólu na zápas a vyše 95-percentnú úspešnosť zákrokov.

V ďalších rokoch pendloval medzi extraligou a druhou najvyššou súťažou. V sezóne 2019/20 dokonca chytal až v tretej lige za Humenné.

Z ničoho si nerobí ťažkú hlavu

Na Košice však nezanevrel. Vlani v lete prišiel na predsezónnu skúšku. Trénerov počas nej presvedčil, že si zaslúži šancu vrátiť sa medzi elitu.

„Každý deň sa chcem zlepšovať. Musím tvrdo drieť a úspech sa dostaví. Je len na mne, ako mi táto sezóna vyjde,“ vyhlásil Riečický.

V košickom tíme o jeho kvalitách vedeli. V minulosti sa mu venoval tréner brankárov Marko Milý, v tejto sezóne ho má na starosti Dušan Strharský.

„Jeho veľkou výhodou je, že si z ničoho nerobí ťažkú hlavu. Občas sa smejeme, že sa narodil o týždeň skôr, ako sa mu vyvinula psychika,“ pousmial sa Strharský.

Vytvára zdravý tlak

Jednotkou Košíc je Čech Jakub Sedláček, s ktorým Riečický utvoril silnú brankársku dvojicu. Po rady si však jeden k druhému nechodia.

„Vychádzame spolu veľmi dobre. Máme kamarátsky vzťah. Čo sa však týka brankárskych vecí, tie konzultujeme najmä s trénermi,“ objasnil Riečický.

V prebiehajúcej sezóne má výborné štatistiky. V 14 zápasoch má úspešnosť zákrokov vyše 93 percent, priemer dva góly na stretnutie a dvakrát vychytal čisté konto.

„Brankári vedia, ako sú karty rozdané. Sedláček je síce naša jednotka, no Riečický naňho vytvára zdravý tlak. Je skvelé mať v tíme dvoch takých kvalitných brankárov,“ skonštatoval Strharský.

Riečický sa v bráne spolieha na svoj talent a živelnosť. (zdroj: TASR)

Rýchlo sa učí

Nižšie súťaže na Slovensku za kvalitou extraligy výrazne zaostávajú.

Hráči to pocítia najmä v kluboch ako Slovan Bratislava či Košice, kde sú podmienky a zázemie na vysokej úrovni.

„Rozdiel medzi extraligou a treťou ligou je priepastný. V Košiciach sú výborní tréneri brankárov, ktorí sa nám intenzívne venujú. Aj vďaka nim som zvládol prechod z nižšej súťaže do extraligy,“ povedal košický rodák.

S trénermi trávia brankári veľa času aj mimo ľadu. V rámci video analýzy rozoberajú detailne každý zákrok.

„Dôležité je stále sa poučiť z vlastných chýb. Z rád trénerov sa vždy snažím zobrať si čo najviac,“ uviedol 28-ročný brankár.

Po príchode z tretej najvyššej súťaže sa trénerom podarilo košickému odchovancovi vštepiť aj vlastnosť, ktorú v nižších ligách nevyužíval.

„Snažíme sa do neho dostať trochu systému. Keďže sa rýchlo učí, dokáže veci z tréningu rýchlo preniesť do zápasov. Darí sa mu skombinovať živelnosť a talent so systémovosťou a technikou,“ vysvetlil Strharský.

Praje mu, aby napodobnil Lacov príbeh

Každý brankár má svoj charakteristický štýl chytania. Ten sa často odvíja aj od fyzických parametrov. Aké sú hlavné prednosti Riečického?

„Chytá veľmi živelne a zároveň má dobré čítanie hry. Vie vyhodnotiť, kedy má ísť z bránky vyššie, aby dokázal šancu súpera zlikvidovať. Má výborné reakcie, je rýchly. Spolieha sa najmä na svoj talent,“ opisuje Strharský.

Riečický zatiaľ na zahraničný angažmán stále čaká. Podľa Strharského má potenciál na to, aby si zachytal aj mimo Slovenska.

„S trénerom Milým máme sen, že Dominik tu reštartuje svoju kariéru. Zatiaľ sa mu to darí. Môže sa z neho pokojne stať aj jednotka tímu v extralige, či už v Košiciach alebo aj inde," verí Strharský.

„Možno to dotiahne aj niekam, kde by sme to ešte pred pár rokmi nečakali. Videli sme to na príklade Jána Laca. Bolo by krásne, ak by sa mu to podarilo. Veľmi mu to prajem,“ doplnil.