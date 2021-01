Messi udrel súpera a vylúčili ho. Barcelona finále nezvládla

Bilbao vyhralo španielsky Superpohár.

17. jan 2021 o 23:59 Pavol Spál

BRATISLAVA. Lionel Messi nezvládol finále španielskeho Superpohára.

Neudržal nervy, vybuchol. V závere predĺženia Argentínčan udrel rukou protihráča Asiera Villalibreho z Athletic Bilbao, ktorý ho telom bránil.

"Bola to facka, či úder utvorenou dlaňou," zhodnotil sport.es.

Rozhodca Jesús Gil Manzano si moment skontroloval prostredníctvom VAR a kapitána Barcelony vylúčil.

Článok pokračuje pod video reklamou

Athletic Bilbao zdolal vo finále favorita 3:2, keď rozhodujúci gól strelil v prvej časti predĺženia Iñaki Williams. Bol to parádny gól. Priamo do rohu bránky.

Barcelona dvakrát viedla po góloch Griezmanna.

Prvé vylúčenie Messiho

Bilbao však dokázalo vždy reagovať. Šancu bojovať o víťazstvo mu zabezpečil Aster Villalibre, ktorý v 90. minúte vyrovnal skóre zápasu.

Bilbao prekvapilo už v semifinále, keď vyradilo Real Madrid.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/VWuBrSDvXOI

"Messi, mal by si požiadať o odpustenie," vyšiel s titulkom denník Marca.

Pre Argentínčana to bolo vôbec prvé vylúčenie v drese prvého tímu Barcelony.

Prišlo v 753 zápase.

"Messiho útok sa považuje za závažný priestupok, takže najpravdepodobnejšou sankciou sú štyri zápasy, ako sa uvádza v článku 98," vyčítal z pravidiel denník Marca.

Udrel aj Maďara

Pri debute za národný tím Argentíny v roku 2005 proti Maďarsku bol vylúčený už po 47 sekundách.

Maďarský obranca Vilmos Vanczák ho chytil za dres, Messi sa mu prudkým pohybom snažil vyšmyknúť. Zahnal sa a bol vylúčený.

Zvyšok zápasu Messi podľa svojich slov vtedy preplakal v šatni. V roku 2006 bol vylúčený ako v drese barcelonského béčka.

Priznal, že potrebuje psychológa

Messi nedávno priznal, že prežíva psychicky náročné obdobie.

"Mal by som ísť k psychológovi, ale nikdy som to neurobil. Prečo? Neviem. Je pre mňa ťažké urobiť tento krok, aj keď viem, že to potrebujem," vyhlásil Messi nedávno pre televízny kanál La Sexta, citoval ho aj server forcabarca.sk

Na Messiho tlačila aj jeho manželka Antonella. "Som však niekto, kto si drží všetko pre seba. Veci nezdieľam. Viem, že by mi to urobilo dobre, ale nešiel som," priznal.